Sehr gute Lyoner

Zum Artikel „Das Wichtigste sind die Zutaten“ vom 1. April:

Das ist irreführend. Weißwurst ist nicht gleich Weißwurst. Mit „Münchner Weißwurst“ hat das außer der Farbe nichts zu tun. In München würde diese Weißwurst nie zu einem Wettbewerb zugelassen, da sie zum Test erst einen Tag zu spät einträfe, weil sie per Express eingeschickt wird und damit nicht mehr frisch ist. Das gilt also für alle „Weißwürste“ in diesem Wettbewerb.

Die Konsistenz der hiesigen „Weißwurst“ ist sehr viel fester als die Münchner Variante, quasi eine sehr gute „weiße Lyoner“. Das schmälert aber nicht die Leistung des nun auch deutschen Meisters und früheren Weltmeisters aller Weißwürste außerhalb des Münchner Dunstkreises. Nur der Ehrlichkeit halber...

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3UaAN6w