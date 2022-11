Schilder für Waffenverbotszonen in Mannheim aufzustellen, ist eine schlaue Idee! Jeder kann sich dann orientieren, wo Waffen erlaubt sind. Mannheim sollte sich mit Heidelberg zusammen zur Waffenverbotszone erklären. Die Ganoven könnten sich dann in Ludwigshafen ausleben. Um das Ganze juristisch wasserdicht zu machen, würden am Eingang zu Ludwigshafen Schilder stehen „Waffentragen erlaubt“.

Dagegen wären an den Eingängen zu MA und HD Kontrollstellen einzurichten. Dort würde die Polizei akribisch messen, ob die Messer vier Zentimeter oder länger sind (Küchenmesser sind verboten, Cuttermesser sind okay). Beim Einkauf von Küchenmessern wäre zu empfehlen, die Kaufquittungen mitzunehmen (Datum des Kaufs!). Handwerker sollten immer einen Nachweis mitnehmen, dass sie professionell tätig sind, falls sie Messer für ihre Tätigkeit benötigen (Profikiller ausgenommen!). Ich selber habe an meiner Wohnung ein Schild aufgestellt „Einbruch verboten!“ So können sich Ganoven orientieren und sich für meinen Nachbar entscheiden, der noch kein Schild aufgestellt hat!