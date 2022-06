In dieser Woche kehrt Eintracht Frankfurt in den Alltag zurück: Am Montag skizziert Trainer Oliver Glasner auf einer Pressekonferenz die Herausforderungen, die in der Saison nach der magischen Nacht von Sevilla auf den Europapokalsieger warten werden. Am Dienstag steht der Auftakt in die Vorbereitung an – und Mario Götze spricht zum ersten Mal. Der Königstransfer, der deutsche WM-Held von Rio,

...