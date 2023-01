Es ist verlockend, sich in Extremen zu bewegen. Das gilt für die Welt im Allgemeinen und für den Sport im Besonderen. Viel zu oft gibt es nur Schwarz und Weiß und keine Grautöne. So verhält es sich auch bei der Beurteilung des frühen Play-off-Aus’ von Tom Brady mit seinen Tampa Bay Buccaneers in der NFL. Die Schadenfreude, dass der Starquarterback eine ganz bittere Niederlage kassiert hat, ist

...