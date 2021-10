Wer an Lkw denkt, hat oft erstmal nichts Gutes im Kopf: Die meisten von uns assoziieren damit nervtötende Staus, zugeparkte Stellplätze und quälend langsame Überholmanöver, von denen wir uns in unseren eigenen, natürlich wahnsinnig wichtigen und dringenden Unternehmungen ausgebremst fühlen. Wer macht sich in solchen Momenten schon bewusst, dass die Männer (und die wenigen Frauen), die da im

...