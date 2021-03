  Grüne Dominanz bei der Landtagswahl - auch in Mannheim

Nein, die Geschäfte mit Masken haben die Landtagswahl in den Mannheimer Wahlkreisen nicht entschieden. Die Dominanz der Grünen liegt vielmehr im Landestrend begründet und in der starken Position, die die Partei als größte Fraktion im Gemeinderat mittlerweile hat. Klimaschutz ist auch in einem von Corona geprägten Wahlkampf ein starkes Argument geblieben. So wenig überraschend man den Sieg von

...