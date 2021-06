Corona: Grenzen für Lockerungen festschreiben

Kaum trauen sich die Menschen nach 15 Monaten Pandemiestress einmal durchzuschnaufen, kommt gleich der nächste Stimmungsdämpfer. Im Moment sorgt die Delta-Variante des Virus für neue Unsicherheit in der Fachwelt, in der Politik und bei den Bürgern. Die zunächst in Indien entdeckte Mutation halten viele Virologen für ansteckender und gefährlicher als die bei uns derzeit am weitesten verbreitete Alpha-Variante. Der neue Typ hat in den letzten Wochen seinen Anteil an den Neuinfektionen rasend schnell erhöht. Auf der anderen Seite sinkt die Zahl der Ansteckungen seit Wochen unverändert. Vielleicht gelingt es den Gesundheitsämtern, eine neue Welle zu verhindern. Zwar verweisen die Mahner auf den Anstieg in Großbritannien. Doch dort waren die Inzidenzen deutlich höher, als die Mutante anfing, das Geschehen zu dominieren. Außerdem sind auf der Insel mehr Personen aus Risikogruppen noch nicht geimpft.

Auf jeden Fall durchkreuzt die Angst vor der Delta-Variante die Pläne der deutschen Politiker, den Bürgern durch weitere Lockerungen einen ziemlich unbeschwerten Sommer zu bescheren. Das Virus sucht sich offensichtlich immer neue Wege, um seinen Schrecken zu verbreiten. Deshalb ist der Glaube, dass die nächste Verordnung die Bekämpfung dauerhaft regeln wird, eine Illusion. Schon oft hatte sich die Politik auf Regeln festgelegt, die dann doch nicht zu halten waren.

Trotzdem ist der Versuch sinnvoll, Grenzen für Lockerungen festzuschreiben, die umgekehrt bei wieder steigenden Zahlen auch automatisch zurückgenommen werden können. Denn dadurch entfallen lange Diskussionszeiten über die richtigen Schritte. Besonders schlimm war das im Frühjahr, als es viele Wochen bis zum Einsatz der Bundes-Notbremse dauerte. Die Lehre kann nur heißen: Sollte sich trotz Impfungen im Herbst noch einmal eine Welle abzeichnen, muss schnell und umfassend gegengesteuert werden. Zuerst dürfen wird uns jetzt aber auf weitere Lockerungen freuen!