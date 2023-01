Viele haben es erwartet: Der bisherige Erste Bürgermeister, Kämmerer und CDU-Politiker Christian Specht tritt bei der Oberbürgermeister-Wahl am 18. Juni an und will Nachfolger seines bisherigen Chefs Peter Kurz (SPD) werden. Damit steht nach Thorsten Riehle, dem SPD-Fraktionschef im Gemeinderat, der zweite Bewerber fest. Mannheim kann sich schon jetzt auf einen Wahlkampf mit mindestens zwei

...