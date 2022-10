Mannheimer Morgen Plus-Artikel Debatte Wie wichtig ist der Ausgang der Brasilien-Wahl für die Welt?

Stichwahl in Brasilien: Insbesondere in Deutschland hofft man auf einen Sieg Lulas. Vor allem in Sachen Energie hätte das Land, das zu den wichtigsten Öl- und Gasproduzenten zählt, viel zu bieten. Ein Gastbeitrag