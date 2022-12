Wie sieht eine biobasierte Welt aus?

Die Zukunft wirkt in diesen Tagen zwischen Corona, Krieg und Klimakatastrophe so düster wie lange nicht mehr. Zwischen all den Schreckensmeldungen vergessen wir manchmal, dass die Zukunft nicht alternativlos ist. Es gibt viele gute Ansätze, um auf die Herausforderungen unserer Zeit zu reagieren. Einer davon ist die Bioökonomie, die einen Weg beschreibt, wie wir uns von fossilen Energien und

...