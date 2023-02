Mannheimer Morgen Plus-Artikel Reisen Zehn Urlaubsziele, die die Deutsche Bahn ab Mannheim direkt anfährt

In den Sommermonaten fährt jeden Samstag ein Direktzug von Mannheim an die Atlanktikküste in Frankreich - von Mannheim nach Bordeaux in sieben Stunden. Wer sich nicht bis zum Sommer gedulden kann: Ab dem Mannheimer Hauptbahnhof fahren schon jetzt Direktzüge bis in die Niederlande und nach Italien. Und ab Heidelberg kommen Reisende sogar ohne Umstieg bis zur kroatischen Hauptstadt Zagreb. Mit dem Zug in den Urlaub fahren hat einige Vorteile – wenn alles nach Plan läuft. Zugreisende versauern nicht im Stau. Sie können ein Buch lesen oder schlafen statt konzentriert hinter dem Steuer zu sitzen. Wer früh Tickets bucht, kann mit Blick auf die gestiegenen Benzinpreise auch Geld sparen. Und Flugscham, das mögliche schlechte Gewissen bei einer Flugreise wegen der Umwelt, fällt weg.