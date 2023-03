Mannheimer Morgen Plus-Artikel Frühling 6 Schritte, um das Fahrrad fit für den Frühling zu machen

Fahrrad fahren im Winter ist nicht jedermanns Sache. Deshalb haben viele Fahrräder die kalten Monate im Keller oder in der Garage verbracht. Wenn der Frühling kommt, wollen viele Menschen wieder zur Arbeit radeln oder Ausflüge ins Grüne machen. Doch vor der ersten Fahrt sollte man das Bike durchchecken und fit für den Frühling machen. Auf was Radfahrer jetzt achten sollten, verrät die Mannheimer Rennrad-Legende Willi Altig. Der ehemalige Profirennfahrer fuhr seit 1949 für den RRC Endspurt Mannheim und wurde in seiner Karriere fünf Mal Deutscher Meister. Willi Altig gewann die Schlussetappe beim legendären Giro d’Italia 1964 in Mailand und nahm zweimal an der Tour de France 1960 und 1966 teil. Heute besitzt er ein Fahrradgeschäft und eine Werkstatt in der Neckarstadt-Ost.