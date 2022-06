05

Morgens bis 9 Uhr sind die Temperaturen laut Hadameck noch angenehm kühl. Auch am Abend, wenn die Sonne weg ist, wird die Luft frischer. Deshalb solle man nur zu diesen Zeiten gut durchlüften und die Wohnung am restlichen Tag abdunkeln. „Ein guter Trick ist, beim Lüften ein feuchtes Tuch vors Fenster zu hängen.“ So entstehe Verdunstungskälte, die die Temperatur in der Wohnung senke.