Mit 14 Jahren griff sie zur Bassgitarre und legte damit den Grundstein, eine der erfolgreichsten Rockmusikerinnen der 1970er Jahre zu werden. Amtlich wurde das keine zehn Jahre später in den Chroniken der Musikgeschichte vermerkt, als Suzi Quatros Single „Can The Can“ 1973 in Europa und Australien die Spitzenpositionen der Charts belegte.

Dieser Song fehlt freilich auch heute nicht im

...