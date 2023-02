Wie Virginie Despentes wieder auf Sex, Porno, Prostitution setzt

Der alternde Schriftsteller Oscar Jayack lästert über die Schauspielerin Rebecca Latté, die ihre Fünfzigerjahre überschritten hat. Sie sei einst ein Traum junger Franzosen gewesen, inzwischen sei sie eine „verlebte Schlampe“, ihre große Zeit sei einfach vorbei. Was als Beleidigung erscheint, hat Gründe. In Wahrheit will er der frühen Jugendfreundin noch mal die Ehre erweisen und für sie einen

...