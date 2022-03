Russische Fürstinnen und Fürsten, Offiziere, Revolutionäre, Journalisten, finstere Gestalten, brave Bürger, ja sogar Pfälzer Auswanderer: So bunt sieht das Personal in Michael B. Saengers opulenter Trilogie „Leben und Sterben in Piter“ aus. Der kürzlich erschienene zweite Band, „Tod für Tod“, setzt den ersten, „Das Attentat“, von Ende 2019 mit der gleichen epischen Wucht fort und überzeugt

...