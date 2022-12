Jan Turovski schreibt über eine perfekte Partnerin

Staunend legt man am Ende das Buch zur Seite, in dem der Autor Jan Turovski virtuos auf der Klaviatur der Gefühle eines Mannes spielt, der getrieben ist von der Sehnsucht nach Liebe. In seinem Roman „Die Frau aus dem Plakat“, erschienen in der Mannheimer Edition Andiamo, feiert er noch einmal die überwältigende Leidenschaft, Thema vieler seiner vorangegangenen Romane. Auf der Suche nach der

...