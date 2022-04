Idyllisch und ein wenig verborgen, in der Nähe des Asselheimer Friedhofs mit seiner alten Sandsteinmauer und eingebettet in Weinberge, liegt das Lavendelfeld, das Anne Gaul und ihr Mann Matthias Gaul im Jahr 2014 angelegt haben – ihr erster Versuch, Lavendel in der Pfalz anzubauen. Und auch heute, acht Jahre später, ist es immer ein kleines Experiment, wenn Anne Gaul sich an eine neue Sorte

...