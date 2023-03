In einem ruhigen Hinterhof in der Innenstadt liegen hinter einem schweren Eisentor wuselige chinesische Garküchen, mexikanische Strandspelunken und all-american Dinner-Restaurants nur einen Gedanken entfernt. Hier im Quadrat G7 haben Linda Dröge und Carolin Breckle mit dem „Café Tropical - Showcase Kitchen“ einen in Mannheim einzigartigen Ort eröffnet. Ein kleines Wunderland voll großer

...