Veranstaltungstipps: Zarrella und Festivals laden zum Tanz

Metropolregion. Sänger Giovanni Zarrella präsentiert im Rosengarten Hits in italienischen Versionen



Mannheim. Gerade erst ist er auf Platz eins der hiesigen Charts gelandet, mit seinem Album „Per Sempre“, auf dem Giovanni Zarrella internationale Erfolgssongs neu in italienischer Sprache interpretiert. Nun macht der Sänger und Unterhaltungskünstler, der einst als Teil der Pop-Band Bro’Sis („I Believe“, „Do You“) gestartet war und 2019 sein italienischsprachiges Pop-Schlager-Solodebüt gegeben hatte, auf seiner „Live-Tour '22“ am Sonntag, 4. September, 19 Uhr, im Mannheimer Rosengarten Station.

Der Entertainment-Tausendsassa, der auch als Moderator, Gast-Schauspieler, Synchronsprecher, Social-Media und Tänzer bei der Show „Let’s Dance“ aktiv (gewesen) ist, wird bei dem Konzert von seiner Band begleitet. Er präsentiert dabei „Die größten deutschen Hits auf Italienisch und Pop-Klassiker aus seiner Heimat“. Zumindest die mit Italo-Charme neu interpretierten Schlagerklassiker seines Erstlings dürften auch live viel Spaß machen. Karten gab es es bei eventime.de zuletzt noch in den Platzkategorien ab 56,40 Euro (plus Gebühr).

Zusätzliche Informationen: mcon-mannheim.de

Video Giovanni Zarrella macht „Un Angelo“ aus Robbie Williams "Angels":

Staatsphilharmonie startet mit „Modern Times“ in neue Saison

Mannheim. Mit ihrem Programm „Modern Times 1 - Vergangenheit“ startet die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz am Samstag, 3. September, 19.30 Uhr, im Mannheimer Rosengarten in ihre neue Saison. Geleitet wird das Konzert von Michael Francis, Chefdirigent der Staatsphilharmonie, Kai Adomeit ist Solist am Klavier, der Slowakische Philharmonische Chor singt. Auf dem Programm stehen Olivier Messiaen („Les Offrandes oubliées. Méditation symphonique pour Orchestre“), Igor Strawinsky („Psalmensinfonie“, rev. 1948), Thomas Tallis („Spem in alium“, Vierzigstimmige Motette), György Ligeti („Lux Aeterna“) und Alexander Skrjabin („Prometheus“ op. 60 für Klavier und Orchester, Sinfonie Nr. 5 mit Chor, Orgel und Clavier à lumiéres). „Wäre dieses Konzert ein Rezept mit fünf Zutaten, wäre der Geschmack rund, rotgelb, bitter, laut und warm. Es verstößt womöglich gegen alle Regeln der Kunst. Hier gibt es keine Balance, nur Übertreibung“, notiert die Staatsphilharmonie überaus charmant dazu. „Allein Skrjabins 'Prometheus' mit acht Hörnern, fünf Trompeten, Glocken, Celesta, Tamtam, Orgel, Chor und Lichtklavier ist Ausdruck von zwanghaftem Größenwahn.“ Tickets kosten zwischen 15 und 40 Euro (plus Gebühr), Ermäßigungen sind verfügbar. Gruppentickets ab zehn Personen (für zehn Euro pro Person) sind per per E-Mail an karten@staatsphilharmonie.de bestellbar.

Weitere Details und die Karten zu „Modern Times 1“ gibt es hier: staatsphilharmonie.de

Capitol-Spielzeitstart würdigt große Vorbilder

Mannheim. Das Mannheimer Capitol nimmt nach der Sommerpause wieder rasant Fahrt auf. Am Freitag, 2. September, 20 Uhr, eröffnet „Europas größte Genesis Tribute Band“, Geneses, den nachsommerlichen Konzertreigen in dem Veranstaltungshaus. Das Programm im Rahmen der „A Genesis Déjà-vu Tour“ der Band bietet einen „Brückenschlag zwischen den 70ern, 80ern und 90er Jahren mit all ihren Facetten“, heißt es in der Vorschau. Karten dafür kosten je nach Platzkategorie 34,90 oder 38,90 Euro. Online gibt es Tickets für 38,40 oder 42,40 Euro („ticketdirect“ zum Selbstausdrucken).

Eine sonnige Songklassiker-Zeitreise erwartet das Publikum bei Espen Nowackis Musical „Ab in den Süden“, das am Samstag, 3. September, 20 Uhr, im Capitol gastiert. „50 der größten deutschen Hits aus Rock, Pop & Schlager“ hält die Show für ihr Publikum bereit. Die Geschichte: Drei Paare, verkörpert von sechs Musical-Darstellerinnen und -Darstellern, „die unterschiedlicher nicht sein könnten, treffen im Ferienhotel an Italiens Mittelmeerküste aufeinander und sorgen mit ihren Flirts, Launen und liebenswerten menschlichen Dramen für einige Verwirrung und Kuriositäten“, verrät die Programmankündigung. Tickets kosten im Normaltarif zwischen 34,90 und 49,90 Euro. Im Webshop sind Karten zwischen 37,90 und 52,40 Euro („ticketdirect“) verfügbar.

Zum Freddie-Mercury-Gedenkkonzert mit dem Titel „We Want to Live Forever“ lädt das Capitol am Sonntag, 4. September, 19 Uhr, ein. Die Eigenproduktion des Hauses feiert den 70. Geburtstag des legendären, 1991 verstorbenen Sängers mit einem Queen-unplugged-Abend. Die Band setzt die Songs der britischen Band dabei akustisch in Töne, dazu singen Brigitte Oelke, Sascha Kleinophorst und Hagen Grohe. Tickets gibt es für 34 oder 39 Euro, ermäßigt für 29 oder 34 Euro. Online gibt es Karten im Normaltarif zu 36,50 oder 41,50 Euro (zum Selbstausdruck). Die Capitol-Tickethotline ist unter der Rufnummer 0621/3367333 zu erreichen.

Das vollständige Capitol-Programm mitsamt Ticket-Links findet sich hier: capitol-mannheim.de

Video Geneses-Trailer:

Anne Ratte-Polle erhält Preis für Schauspielkunst beim Festival des deutschen Films

Ludwigshafen. Dem Festival des deutschen Films in Ludwigshafen steht am Wochenende eine zweite festliche Ehrung ins Haus: Nach Kollegin Verena Altenberger wird nun am Sonntag, 4. September, 18.15 Uhr, auch die Theater-, Film- und TV-Darstellerin Anne Ratte-Polle auf der Parkinsel mit dem Preis für Schauspielkunst ausgezeichnet. Im Anschluss an die Preisverleihung wird die Komödie „Alle wollen geliebt werden“ von Regisseurin Katharina Woll präsentiert, in dem Ratte-Polle eine Psychotherapeutin mimt. Danach bittet Festivalintendant Michael Kötz zum Bühnengespräch mit Hauptdarstellerin Ratte-Polle und dem Filmteam. Die Veranstaltung im Zeltkino B ist online aktuell ausverkauft. „Eventuell gibt es an der Festivalkasse noch Restkarten“, teilt das Filmfestival mit. Für die Übertragung im Zeltkino A sind aber aber noch Tickets verfügbar. Die Karten kosten zum Normalpreis zwölf Euro.

Zur Festival-Homepage und den Tickets geht es hier: festival-des-deutschen-films.de

Boulevardtheater Deidesheim unterhält in Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus

Mannheim. Auch in die Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus kehrt am kommenden Samstag das kabarettistisch-komödiantische Bühnenleben zurück. Mit offenkundig gravierenden Krankheitsbildern setzt sich das Boulevardtheater Deidesheim dort in seiner Produktion „Los mer moi Ruh - Männer Schnupfen & andere Wehwehchen“ auseinander. Aber was will man auch machen - gerade in der Mitte des Lebens angekommen, und schon suchen einen die Zipperlein heim: „Rheuma plagt in den Gelenken, Bandscheibenvorfall durch die harte Arbeit der letzten Jahre oder gar Bluthochdruck, durch den ewigen Stress“, informiert die Klapsmühl' zum Stück. Die Folge: „Man findet sich in einer Reha, zwischen all den anderen Leidenden wieder!“ Autoren sind Martin Rassau und Bernhard Ottinger, Regie führt Uwe von Grumbkow, es spielen: René Weintz, Tom Holländer und Kerstin Holländer. Die erste Gastvorstellung findet am Samstag, 3. September, 20 Uhr, statt, die zweite am Sonntag, 4. September, 18 Uhr. Karten kosten 22 Euro und können unter Tel. 0621/22488 oder per E-Mail an info@klapsmuehl.eu reserviert werden. Online-Tickets gibt es für 27,80 Euro (Selbstausdruck). Alles Weitere findet sich auf der Homepage der Klapsmühl': www.klapsmuehl.eu/klapsmuhl-spielplan1.html

Mannheimer Kunstverein zeigt Ausstellung zum Captcha Design Festival

Mannheim. Workshops, Vorträge und verschiedene Projekte finden sich im Programm des Captcha Design Festivals, das jährlich von den Studierenden der Fakultät Gestaltung an der Hochschule Mannheim ausgerichtet wird. Die diesjährige Ausgabe steht unter dem Thema „Symbiosis“ und konzentriert sich „auf die Harmonie von analogem und digitalem Design“, teilt der Mannheimer Kunstverein mit, in dem im Anschluss an die Workshops die Captcha-Ausstellung gezeigt wird. Die Schau wird mit einer Vernissage am Freitag, 2. September, 18 Uhr, eröffnet und ist dann bis zum 9. September zu den normalen Öffnungszeiten zu sehen. Der Eintritt zum Kunstverein kostet fünf Euro, ermäßigt, drei Euro. Mehr Details zur Captcha-Ausstellung hält der Kunstervein hier bereit: mannheimer-kunstverein.de

Mannheim Music Week bringt weiter ungewöhnliche Orte zum Klingen

Mannheim. Das Klangkarussell der Mannheim Music Week, die ihren Besucherinnen und Besuchern insgesamt 13 Tage voller „Musik an ungewöhnlichen Orten“ bietet, dreht sich munter weiter. Am Freitag, 2. September, finden dabei ab 11 Uhr „Klingende“ Wochenmärkte in den Stadtteilen Sandhofen (mit Gitarrist Simon Seeleuther), Rheinau (mit Larifari – Musik für Kinder und Familien) und Neckarau (mit der jungen, aus Heidelberg stammenden Musikerin Piya) statt. Am Samstag, 3. September, gibt es von 15 bis 17 Uhr eine „Rollerdisco“ mit DJ Sven Tiemann auf dem Marktplatz im Stadtteil Lindenhof und um 17.30 Uhr ein Konzert mit Karo Lindt & Golden Amber in der innerstädtischen Fressgasse. Am Montag, 5. September, folgen ein Walking Act mit dem Saxofon-Quartett Famdüsax am Hauptbahnhof (ab 14 Uhr) sowie, von 16 bis 16.45 Uhr und von 17 bis 17.45 Uhr, ein Schaufensterkonzert von Christoph Melzer und Maria Pentschev in der Galeria Kaufhof. Das Famdüsax-Quartett wandelt am Dienstag, 6. September, ab 14 Uhr noch einmal klangvoll rund um den Hauptbahnhof; das Louis Benton Duo gibt hiernach ein Schaufensterkonzert bei der Galeria Kaufhof (16 bis 16.45 Uhr / 17 bis 17.45 Uhr). Bei „Sport im Park“ tritt das Kīrtan Projekt Mannheim mit Evelyn Fiedermann (Gesang, Harmonium) und Marcus Haag (Djembe und das Perkussioninstrument Hamgam) ab 19 Uhr im Unteren Luisenpark auf.

Am Mittwoch, 9. September, spielen erneut Famdüsax (wieder am Hauptbahnhof, wieder ab 14 Uhr), dann erwartet ein Picknickkonzert mit Katia Belley am Neumarkt die Besucherinnen und Besucher (16 bis 16.45 / 17 bis 17.45 Uhr). Außerdem steht zu denselben Spielzeiten ein Schaufensterkonzert mit der jungen Musikerin Enya (nein, dahinter verbirgt sich trotz Namensgleichheit nicht die irische Superstar-Sängerin) auf dem Programm. Und schließlich gibt die fabelhafte Band Necronautics ein Münzplatzkonzert beim Quadrat Q6/Q7 auf - und zwar von 17 bis 17.45 Uhr und von 18 bis 18.45 Uhr.

Das Gesamtprogramm der Music Week gibt es zum Download beim Mannheimer Stadtmarketing: visit-mannheim.de

Zweites elektronisches Blies-Festival wird an Großer Blies in Ludwigshafen veranstaltet

Ludwigshafen. 22 Stunden elektronische Musik gibt es beim zweiten Blies-Festival in Ludwigshafen auf die Ohren, das am Samstag, 3. September, um 12 Uhr beginnt. Das Line-Up des Raves – das am namensgebenden See (Große Blies) veranstaltet wird und danach zur Aftershow-Party in den Pfalzbau einlädt - umfasst die DJs und Sound-Schaffenden Sugar Free, Roman Flügel, CCL, Levat, Francesco del Garda, Ben UFO und Octo Octa. Zur „Night“-Zeit ab Mitternacht sorgen damm Thilo Dietrich & Cedric Dekowski Live, Anthea, Karine & Andrey Shakolin, Nicolas Lutz und schließlich das Eris-Duo für den gebotenen tanzbaren Schalldruck. Karten im zuletzt freigeschalteten „2nd Release“-Segment gibt es für 27 Euro (plus Gebühr); das entsprechende Aftershow-Ticket kostet 20 Euro (plus Gebühr). Ein Shuttlebus bringt die Raver von der Blies zum Pfalzbau. Zur (englischsprachigen) Festival-Homepage geht es über diesen Link: blies-festival.com

„Kleines Hafenfestival Pt.2“ steigt zwei Tage lang am Mannheimer Verbindungskanal

Mannheimer. Mit seiner zweiten Ausgabe geht das „Kleine Hafenfestival“ am Mannheimer Verbindungskanal am Samstag und Sonntag, 3. und 4. September, jeweils 15 bis 22 Uhr, an den Start. Musik auf zwei Floors mit insgesamt 16 Acts erwarten dort die Besucherinnen und Besucher. Zur Verköstigung gibt es Street Food. Auf der „Hafenstage“ sorgen am Samstag Anetha, Brutalismus 3000 Live und DJ Gigola für reichlich Klangbewegung, im „Ausguck“ sind es Abuglitsch, Ace of Demons, Alcatraz und Wolfram. Am Sonntag treten Amelie Lens, Farrago b2b Milo Spykers und Lokier auf der „Hafenstage“ an die Soundkonsolen, im „Ausguck“ besetzen Adiel, David Löhlein, Rove Ranger und Symon die Regler. Das Festival-Ticket für beide Tage kostet 48 Euro, die Tagestickets für Samstag sind bereits ausverkauft. Das Sonntagsticket schlägt mit 28 Euro zu Buche. Zu ausführlichen Infos und den Tickets führt dieser Link: www.hafenfestival-mannheim.de

Café Central bittet zur sinfonischen Metal- und zur Techno-Nacht

Weinheim. Zu einer internationalen „Symphonic Metal Night“ öffnen sich am Donnerstag, 1. September, ab 19 Uhr die Pforten des Weinheimer Café Central. Headliner des sinfonischen Schwermetall-Band-Vierklangs ist die 2012 in Moskau gegründete und mittlerweile in der Türkei ansässige Formation Imperial Age. Zuvor spielt unter anderem die wahlverwandte Gruppe Everdawn. Karten kosten 24,20 Euro. „Techno in Town“ heißt es tags darauf, am Freitag, 2. September, ab 22 Uhr im Café Central. Mit dabei sind The Minimal Project, Maex Milian, J.Blofeld und M.T.S. Karten gibt es für elf Euro. Abgesagt („Kein Ersatztermin“) wurde dagegen das für Samstag, 3. September, geplante Konzert der Band Schwarzer Engel mit Scherbentanz im Vorprogramm. Den Link zum Café-Central-Programm gibt es hier: https://cafecentral.de/

Mannheimer Freizeit-Treff ALTER lädt zu Country, Soul und Kino

Mannheim. „We Still Go to Rodeos“ heißt das aktuelle Album von Whitney Rose - und wie das live klingt, ist am 1. September, ab 19.30 Uhr beim Konzert der kanadischen Musiker am Mannheimer Kultur- und Freizeit-Treff ALTER am Alten Messplatz zu erfahren. Die Mannheimer Funk- und Soul-Band Khumo tritt dann am Sonntag, 4. September, 19 Uhr, in der „Klang Sturm und Drang“-Reihe des ALTER auf. Die namensgebende Sängerin Khumo wird dabei von Jörg Heinzmann am Bass, Till Hansen an den Tasten, Marius Rosenthal an der Gitarre und Jay Taylor am Schlagzeug begleitet. Am Dienstag, 6. September, gegen 20 Uhr, folgt im Rahmen der „Kinokult Open Air“-Veranstaltungen ein Kurzfilmabend mit verschiedenen Beiträgen. „Occult Psychedelic Fuzz Rock“ spielt die spanische Band Kabbalah, die am Mittwoch, 7. September, um 20 Uhr auf der ALTER-Bühne rockt. Mit dabei hat die Gruppe ihr aktuelles Album „The Omen“. Der Eintritt zu den ALTER-Veranstaltungen ist jeweils frei beziehungsweise auf Spendenbasis. Eine Übersicht über die ALTER-Veranstaltungen findet sich auf Facebook.

Video Whitney Rose, „You Don't Scare Me“:

Kaiserslauterer Metal-Band Hammer King spielt im Mannheimer 7er Club

Mannheim. Die in Kaiserslautern angestammte Band Hammer King zeigt ihren Fans am Samstag, 3. September, 20 Uhr, bei einem Open-Air-Konzert im Mannheimer 7er Club gleichsam wo der Heavy-Metal-Hammer hängt. Tickets für den „Kingdemonium“-Auftritt der Sound-schlagkräftigen Formation gibt es für 23,20 Euro (plus Gebühr) bei reservix.de. Zur Veranstaltung auf der Club-Homepage gelangen Sie hier: 7er-club.de

Video Hammer King, „Kingdemonium“:





Mannheimer JUZ präsentiert Punk-Abend mit Chain Whip und Bootlicker

Mannheim. Die Hardcore-Punk-Band Chain Whip tritt, unterstützt von ihren gleichermaßen in kanadischen Vancouver beheimateten Kollegen der Formation Bootlicker, am Donnerstag, 1. September, 21 Uhr, im Mannheimer Jugendzentrum Friedrich Dürr (kurz: JUZ) am Neuen Messplatz auf. Sanft und leise dürfte es dabei vermutlich eher nicht zugehen. Ausführlichere Infos zum Konzert gibt es hier.

Mannheimer Bar Kazzwoo richtet Live-Jazz-Abende aus

Mannheim. Zu Beginn des gemeinsamen Jazzstudiums an der Musikhochschule Stuttgart hatten sich Pianist Noah Diemer und Saxofonist Daniel Sauer kennengelernt - und seitdem konzertieren sie regelmäßig als Duo zusammen. So auch am Donnerstag, 1. September, 20 Uhr, in der Mannheimer Jazz-Bar Kazzwoo, wo die beiden ebenso Standards, die sie beeinflusst haben, wie auch Eigenkompositionen zu Gehör bringen.

Am Freitag, 2. September, folgt ab 19 Uhr ein Piano-Abend mit Juliana Saib am Flügel, und am Samstag, 3. September, spielt das Trio Bewildered Hearts ab 20 Uhr seinen „Poetic Chamber Jazz“. Dahinter steckt das gmeinsam Projekt der Zürcher Pianistin und Sängerin Ursula Bachmann mit Saxofonist Tobias Pfister und Schlagzeuger Phelan Burgoyne.

Am Mittwoch, 7. September, steht ab 20 Uhr, ein Abend mit Pianist Stephan Pfalzgraf auf dem Programm, der im Kazzwoo jeden ersten Mittwoch im Monat seine „Wunderkammer“ öffnet, wo er dieses Mal „Die Lösung #13 / Abenteuer - Ein Klaviermusikdrama“ präsentiert. Als Eintritts-Kondition für die Veranstaltungen gilt jeweils: Zwei Euro Veranstaltungspauschale und „respektvolle Hutspende“ erbeten. Zur Kazzwoo-Veranstaltungsübersicht geht es an dieser Stelle: kazzwoo.com

Rockband Roaring 420s und Patokai spielen in Brandherd-Reihe im Alten Volksbad

Mannheim. Roaring 420s nennt sich die Band aus Dresden, die bei ihrem Auftritt unter dem Dach der Brandherd-Reihe in der Mannheimer Geschichtswerkstatt Altes Volksbad am Freitag, 2. September, 21 Uhr, einen Mix aus Psychedelia, 60er-Proto-Punk und Surf mit Elementen von Krautrock, Folk und Eastern Music vorstellt. Als Eintrittspreis-Empfehlungen gibt der Veranstalter aus: 15 Euro für Verdienende, zehn Euro für Ermäßigte, und wer „gerade keine Kohle hat, soll geben was möglich ist!“.

Am Samstag, 3. September, 21 Uhr, ist anschließend Patokai - das Electropunk-Live-Projekt von Patricio Vallarino - bei Brandherd im Alten Volksbad zu erleben. Den Band-Support bestreiten Amor.vto. Auch für diesen Konzertabend (der ersatzweise für den geplanten Auftritt von Cadet A anberaumt worden ist) gilt: „Wir freuen uns über einen großzügigen Unterstützungsbeitrag, der es uns ermöglicht, unsere Projekte weiterzuführen.“ Hier geht es zum Brandherd-Programm:facebook.com

Ax Genrich und Band spielen auf Benefizkonzert beim Jugendhaus Schönau

Mannheim. Der Krautrock-Veteran und Ex-Guru-Guru-Gitarrist Ax Genrich tritt zusammen mit seiner Band am Samstag, 3. September, auf einem Benefizkonzert beim Jugendhaus Mannheim-Schönau auf. Außerdem sind bei der Freiluftveranstaltung auf der Jugendhaus-Sommerbühne die Gruppen Obsolete Noise, PBSL und Smoking Lips dabei. Konzertbeginn ist um 18 Uhr. Zur Internetseite des Jugendhauses führt ein Klick hierhin: schoenau.majo.de

Folk-Pop-Musiker Jack Botts bei Kulturbrücken im Mannheimer Jungbusch zu Gast

Mannheim. Jahrelang war der im australischen Brisbane geborene Jack Botts als Straßenmusiker unterwegs. Jetzt zeigt der Singer und Songwriter, dessen Indie-Folkpop-Stücke mittlerweile bei Spotify schon mehr als 14 Millionen mal gestreamt worden sind, auch in ganz anderen Winkeln der Welt live sein Können. So auch am Mittwoch, 7. September, 20 Uhr, wenn Botts bei den Kulturbrücken im Jungbusch Mannheim zu Gast ist. An der Abendkasse kostet der Eintritt 16 Euro, online gibt es bei eventime.de Tickets für 15 Euro („ticketdirect“-Druck). Zu den Veranstalter-Infos führt folgender Link: delta-konzerte.de

Video Jack Botts, „Hold You“:

Marion La Marché singt bei „Wachenburg Alive“ mit Sessionband Mo'Roots

Weinheim. Im Rahmen der Weinheimer „Wachenburg Alive“-Konzertreihe begrüßt die 2004 von Bandleaderin Susan Horn zusammen mit Rino Galiano und Eden Noel (beide Gesang), Michael Anlauff (Schlagzeug), Michael Quast (Keyboards) und Ray Mahumane (Gitarre) gegründete Sessionband Mo'Roots immer wie wieder neue Gäste. Am Dienstag, 6. September, 19.30 Uhr, wandert das Mikrofon auf der Wachenburg-Bühne nun an die famose Sängerin Marion La Marché. Karten gibt es nur online, sie kosten 19 Euro (gegebenenfalls plus Versand). Die für Sonntag, 4. September, geplante Session mit Katja Werker wurde abgesagt. Wer mehr wissen und Karten erwerben will, wird hier fündig: wachenburg.de

Trio Malstrom gastiert bei „Philleicht Jazz?!“ in Ladenburg

Ladenburg. Die mit mehreren Jazz-Preisen ausgezeichnete Gruppe Malstrom tritt am Dienstag, 6. September, um 20 Uhr im Rahmen des „Philleicht Jazz?!“-Programms im Ladenburger Club Leicht & Selig auf. Was einen dort erwartet? „Ein wirbelnder Sog der in einem erloschenen unterirdischen Riesenvulkan verschwindet. Es ist ein ewiges Wechselspiel zwischen dem Abstürzen in die unendliche Tiefe des Meeres und dem Reiz des Risikos am Rande des Wirbels die Gefahr zu genießen“, schreibt das Leicht & Selig in seiner Konzertvorschau. Wer es konkreter wissen will, sollte sich Florian Walter am Saxofon, Axel Zajac an der Gitarre und Jo Beyer am Schlagzeug wohl am besten live anhören. Karten können online für 26,16 Euro bestellt werden. Und zwar hier: leicht-und-selig.de

Bukahara-Konzert in Heidelberger Halle 02 ausverkauft

Heidelberg. In den Online-Shops bereits ausverkauft ist das Konzert der Kölner Folk-Pop-Band Bukahara, die am Montag, 5. September, 20 Uhr, in der Heidelberger Halle 02 auftritt.

