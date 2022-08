Veranstaltungstipps: Deutscher Film in Ludwigshafen und Jazz And Joy mit Silbermond in Worms

Metropolregion. Wormser Festival Jazz & Joy bietet hochkarätiges Programm von Black Project und Duo Lehmler & Debus bis Silbermond, Curtis Stigers oder Bonnie Tyler

Worms. Drei Tage lang bietet das 31. internationale Wormser Musikfestival Jazz & Joy seinen Besucherinnen und Besuchern vom 19. bis zum 21. August eine Fülle von hochkarätigen Konzerterlebnissen - darunter auch mit Mannheimer Künstlern wie Alexandra Lehmler und Matthias Debus oder dem Black Project. Außerdem steht am Eröffnungstag ein Sonderkonzert der Erfolgs-Pop-Band Silbermond auf dem Programm. Auf mehreren Bühnen (auf dem Schlossplatz, dem Markt- und dem Weckerlingplatz sowie bei der Jugendherberge) finden die Festivalveranstaltungen statt. Den Auftakt bestreitet das stets fabelhafte Duo Alexandra Lehmler und Matthias Debus, das am Freitag, 19. August, 18 Uhr, sein Album „Tandem“ vorstellt. Anschließend sind das Julia Hülsmann Trio um die renommierte namensgebende Jazzpianistin, das Duo Sinu, die Whiskydenker, die „Private Selection“ und der US-amerikanische Sänger und Saxofonist Curtis Stigers („I Wonder Why“) zu sehen und hören. Das Silbermond-Konzert findet um 21 Uhr auf dem Marktplatz statt.

Am Samstag präsentiert zunächst Ben Aylon ab 16 Uhr seine „One Tribe Show“, gefolgt von Yvonne Mwale, von Arat Kilo, Mamani Keita und Mike Ladd sowie Derya Yıldırım und der Grup Şimşek. Außerdem treten LIN, Lui Hill, der großartiger Songwriter Enno Bunger, die Indie-Rock-Band Jupiter Jones, die Formation Moop Mama, das Tobias Frohnhöfer Quartett und Ecos de Siboney auf. Abschließend präsentiert DJ Amir das DJ-Kollektiv Jazzanova live.

Am Sonntag, 14.30 Uhr, wagt sich die famose Mannheimer Band Black Project „trittsicher an eine Neudefinition des Jazzrock“, wie es in der Konzertvorschau heißt. „Rock und Jazz, Improvisation und Groove, Reflektion und Selbstvergessenheit, Tanz und Trance. Alles passt in einer Musik, in der sich Sinn und Verstand ganz besonders freudig die Hände reichen.“ Danach spielen das Trio Dock In Absolute, das Emile Parisien Sextett feat. Theo Croker, die Bands No Second Name und East Orange, Kai Strauss & The Electric Blues Allstars sowie Popakademie-Absolventin Alex Mayr und Singer/Songwriterin Lùisa. Für Star-Appeal sorgt die britische Pop- und Rocksängerin Bonnie Tyler, und auch Trompeter Joo Kraus darf man wohl getrost als Star seiner Zunft bezeichnen. Weiterhin sind die Pim Toscani's Jazz All Stars, Martin Albrecht mit „Martinis Carte Blanche“ und das Hypnotic Brass Ensemble zu erleben.

Die Tageskarten für das Festival kosten im Vorverkauf jeweils 25 Euro, an der Abendkasse 30 Euro, die Mehrtageskarte für Freitag, Samstag und Sonntag (ohne das Silbermond-Sonderkonzert) gibt es für 40 Euro im Vorverkauf und für 50 Euro an der Abendkasse. Karten für das Sonderkonzert mit Silbermond (im Vorverkauf: 54,90 Euro) waren zuletzt nur noch an Vorverkaufsstellen erhältlich.

Alles Weitere rund ums Festival und die Tickets findet sich hier: jazzandjoy.de

18. Festival des deutschen Films startet auf Ludwigshafener Parkinsel

Ludwigshafen. Insgesamt 56 Filme umspannt das diesjährige Programm des Festivals des deutschen Films, das von 24. August bis zum 11. September auf der Ludwigshafener Parkinsel stattfindet. Davon sind 40 deutsche Produktionen, neun Gastbeiträge und sieben laufen im Rahmen der Kinderfilmreihe. Mit dabei bei der 18. Festivalausgabe sind unter anderem Sönke Wortmanns neue Komödie „Eingeschlossene Gesellschaft“ und Doris Dörries „Freibad“ sowie Katharina Wolls „Alle wollen geliebt werden“ mit Anne Ratte-Polle oder Dominik Grafs „Gesicht der Erinnerung“ mit Verena Altenberger in der Hauptrolle. Ratte-Polle und Altenberger werden beim Festival auch mit dem diesjährigen „Preis für Schauspielkunst“ ausgezeichnet (am 28. August beziehungsweise 4. September).

Zur Festivaleröffnung am Mittwoch, 24. August, wird um 19 Uhr die vom Hessischen Rundfunk produzierte Komödie „Sayonara Loreley“ von Regisseur Wolfgang Murnberger vorgeführt. Die Eröffnungsveranstaltung im Zeltkino B ist indes online bereits ausverkauft („Eventuell gibt es an der Festivalkasse noch Restkarten“, teilt das Festival mit); für die Übertragung ins Zeltkino A gab es aber zuletzt noch Tickets. Außerdem werden am Starttag um 18.15 Uhr der französische Gast-Film „Wie im echten Leben“ mit Juliette Binoche (Regie: Emmanuel Carrère) und um 20.30 Uhr Philippe de Chauverons „Monsieur Claude und sein großes Fest“ im Freiluftkino gezeigt. Auch für „Monsieur Claude“ sind die Online-Karten allerdings schon ausverkauft, Resttickets eventuell noch an der Festivalkasse erhältlich.

Eintrittskarten für die Vorstellungen kosten jeweils zwölf Euro, Ermäßigungen sind verfügbar. Den Festivalpass gibt es für 180 Euro. Der Eintritt zu den Kinderfilmen beträgt fünf Euro, der zur „Film & Wein“-Reihe des Festivals 24 Euro.

Zum Internet-Auftritt des Festivals gelangt man durch einen Klick hierhin: festival-des-deutschen-films.de

Finalrunde der Sommerbühne der Alten Feuerwache Mannheim

Mannheim. Im australischen Melbourne ist das Hip-Hop- und R&B-Kollektiv 30/70 beheimatet, dem die Sängerin, Pianistin, Schriftstellerin und Dichterin Allysha Joy angehört. Und diese wiederum tritt in eigener Solo-Projekt-Sache am Donnerstag, 18. August, auf der Sommerbühne der Alten Feuerwache in Mannheim auf. „Ob solo auf dem Fender Rhodes oder in Begleitung ihrer Band, Allyshas beständiger Groove, ihre raue Stimme und ihr einzigartiger Schreibstil strahlen ihre persönliche Wahrheit aus und beleuchten eine kraftvolle weibliche Energie, mit der sie lernt, friedlich, großzügig und rücksichtsvoll gegenüber anderen zu sein“, heißt es im Sommerbühnen-Programm über die Künstlerin.

Video Allysha Joy, „Know Your Power“:

Der Musiker und Unterhaltungskünstler Keshav Purushotham präsentiert sein Projekt Keshav einen Tag später, am 19. August, auf der Open-Air-Bühne vor der Feuerwache. Der Sohn des indischen Jazz- und World-Perkussionisten Ramesh Shotham hat sich für sein neues Album auf eine „äußerst ambitionierte musikalische Spurensuche in seine alte Heimat“ begeben“, beschreibt die Feuerwache. Herausgekommen ist demnach „ein bunter Mix aus Folklore Sounds, eiernden Synthies, indischen Percussions, Pop und Hip Hop Beats“, den Keshav nun auf der Sommerbühne präsentiert. Was für unser Verständnis ziemlich einladend und nach etwas kling, was man sich anschauen sollte.

Keshavara, „Ayukah“:

Was am Samstag, 20. August, am selben Ort zu hören sein wird, bezeichnet der Urheber selbst, die Band 2ersitz, als „Neo-Hippie-Pop“. Zwischen Bläser und Synthesizer eingehegt, öffnet sich bei den sechs Freunden aus Leipzig „eine überraschende musikalische Welt aus Vintage-Vibes und urbanem Groove, die mal ekstatisch tanzend und mal gedankenversunken gefühlt und gefeiert wird.“

2ersitz, „In guter Gesellschaft“:

Am Sonntag, 21. August, greift Isabella Mola zum Mikrofon, die eigentlich Isabella Streifeneder heißt und Sängerin Münchner Band Mola ist. Im Bandgepäck reist das Langspieler-Debüt „Schnee im Sommer“ mit, und jenes könnte – auch hier hilft die Programmvorschau erhellend weiter - „ein Album einer 80er Jahre Punkrockband mit Liebeskummer sein, aber auch einer Alternative Band aus den 90ern kurz vor ihrem Urlaub in einer Betty Ford Klinik.“

Das Finale der diesjährigen Sommerbühnen-Reihe markiert hiernach am Montag, 22. August, die elektro-akustische Rainbow Session. Den Kern dieses Projekts bilden zwei Jazz-geschulte Musiker: der Schlagzeuger Daniel Gallimore und Zacharias Zschenderlein an Tasten, Gitarre, Querflöte und Looper. Am Mikrofon vervollständigen Puls MC und OJ Shrimpson den Rainbow-Sound.

Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Der Biergarten der Feuerwache öffnet schon um 18 Uhr. Programmdetails gibt es unter diesem Link: altefeuerwache.com

Video zur Rainbow Session:

Gesetzlosen-Folk, Mannheimer Rock-Geschichte und Außerirdischen-Punk beim ALTER am Alten Messplatz

Mannheim. Keine Spur von sommerlicher Schläfrigkeit ist beim Mannheimer Freizeit- und Kulturtreff ALTER am Alten Messplatz auszumachen. In dessen „Klang Sturm und Drang“-Konzertreihe weht es dieses Mal US-amerikanische Gäste auf das Areal am Alten Messplatz: Carrie Nation & The Speakeasy, und die spielen „Americana Hillbilly Outlaw Bluegrass Folk“ oder auch: „Brass 'n' Grass“-Musik. Ob diese Musik-Gesetzlosen aus Wichita via Gitarre, Mandoline, Kontrabass, Posaune und Trompete tatsächlich die „Kraft eines Kansas-Güterzuges transportieren“, davon kann man sich am Donnerstag, 18. August, um 21 Uhr mit eigenen Ohren überzeugen.

Beim „betreuten Plattenhören“ präsentiert DJ Paul A. am Freitag, 19. August, die Musik von von Prince/ The Symbol/Prince And The Revolution/The Time - oder in welchen Kontexten und unter welchen Namen die 2016 verstorbene Pop-Legende auch immer seine musikalischen Kunstwerke schuf. „A night with the music of Prince“ beginnt gegen 19 Uhr. Als - zumindest lokale – Legende darf man wohl auch die Mannheimer Rockband Shin-En um den Sänger und Songwriter Brian Posch bezeichnen, die am Samstag, 20. August, ab 21 Uhr ein Reunion-Konzert am ALTER spielt.

Weiter geht es am Sonntag, 19 Uhr, bei „Klang Sturm und Drang“, und zwar mit den „77er Punk Rock Aliens“ namens The Scaners. Die französische Band macht „Supersonic gonzo-synth punk“ und kreiert damit einen „Soundtrack for UFO pilots and weird aliens“, was frei übersetzt bedeuten dürfte, dass es hier außerirdisch aufgedreht zur Sache geht. Der Eintritt zu den ALTER-Veranstaltungen ist frei beziehungsweise erfolgt auf Spendenbasis.

In der „Kinokult Open Air“-Reihe beim ALTER wird am Dienstag, ab 20 Uhr, das Roadmovie „Räuberhände“ gezeigt, ein Filmdrama von İlker Çatak, das auf dem gleichnamigen Roman von Finn-Ole Heinrich basiert. Der Eintritt ist auch hierfür frei, das Sitzplatzangebot begrenzt.

Bei Facebook findet sich eine Übersicht über die ALTER-Veranstaltungen.

Theater Oliv zeigt Schauspiel-Performance „Bertha. Der Motor von Carl Benz“

Mannheim. Mit einer absolut außergewöhnlichen Frau befasst sich das Mannheimer Theater Oliv bei seiner neuen Produktion „Bertha. Der Motor von Carl Benz“, die am Freitag, 19. August, beim Unternehmen Caterpillar Energy Solutions – vormals Mannheimer Motorenwerke – in Carl-Benz-Straße 1 Premiere feiert. Die Walking-Act-Performance findet im Rahmen der Spielzeit-Reihe „FemininIstIn“ statt und ist zugleich ein Beitrag zum Stadtteil-Jubiläum „150 Jahre Neckarstadt“. Bei dieser von Angela Elis' Romanbiografie „Mein Traum ist länger als die Nacht“ inspirierten Produktion lässt das Oliv-Leitungs-Duo Coralie Wolff und Boris Ben Siegel „Bertha zu Wort kommen, als Arbeitgeberin, als Mutter und als Frau. Wir wagen einen Blick ins Schlafzimmer der Familie Benz und einen auf die Begegnung Berthas mit dem Baron Theodor von Liebieg“, notiert das Theater. „Und vielleicht noch einen in Richtung Zukunft des Automobils?“ Unterstützt werden sie dabei von Musikerin Helena Walther.

Der Eintritt kostet neun Euro, ermäßigt 5 Euro. Karten gibt es unter info@theateroliv.de oder unter Tel. 0621/8191477, die Abendkasse öffnet 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Die jeweils rund 45-minütigen Aufführungen finden am 19. August um 18 und 19.30 Uhr statt, am Samstag, 20. August, um 16.30 und 18 Uhr.

Ergänzende Infos zu „Bertha. Der Motor von Carl Benz“ gibt es auf der Theater-Homepage: theateroliv.de

Schottische Punk-Ikonen The Exploited rocken im Café Central

Weinheim. Ein handfestes Stück Punk-Geschichte kann das Publikum im Weinheimer Café Central erleben, das am Samstag, 20. August, von der schottischen Band The Exploited beehrt wird. Wer die 1980 gegründete Band um Sänger Wattie Buchan schon einmal erlebt hat, weiß freilich, dass an diesem Abend wohl eher kein Stehblues-Tanzen angesagt sein wird. Den Support bestreitet die Freiburger Band Drain Down, Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es für 24,20 Euro. Zum Webshop führt der folgende Link: cafecentral.de

Video The Exploited, „Beat The Bastards“:

Jazz-Klassiker live in Mannheimer Bar Kazzwoo

Mannheim. In der Mannheimer Jazz-Bar Kazzwoo ist in den kommenden Tagen allerhand Livemusik zu hören. Am Donnerstag, 18. August, treten dort zunächst Riaz Khabirpour (Gitarre) und Mario Angelov (Bass) auf die Bühne. Nachdem die beiden sich kennengelernt hatten, entdeckten sie schnell die gemeinsame Vorliebe dafür, Kompositionen von Thelonious Monk zu interpretieren - was sie nun in Duo-Besetzung unter dem Namen Angelov/Khabirpour tun. Lilly Löffler (Gesang), Noah Diemer (Klavier), Julian Grüneberg (Kontrabass) und Marco Sickinger (Drums) spielen anschließend am Freitag, 19. August in der Bar. Die vier jungen Musikschaffenden aus Mannheim und Stuttgart interpretieren hierbei Jazzstandards von Antônio Carlos Jobim bis Cole Porter und präsentieren obendrein auch Eigenkompositionen. Am Samstag, 20. August, folgt ein Jazz-Piano-Abend mit Robert Schippers am Flügel. Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr, der Piano-Abend um 19 Uhr. Die Konditionen zum Besuch: Es gilt eine Veranstaltungspauschale in Höhe von zwei Euro, zudem wird um eine „respektvolle Hutspende“ gebeten. Im Kazzwoo ist ausschließlich Barzahlung möglich. Zur Internetseite der Mannheimer Jazz-Bar geht es über diesen Link: kazzwoo.com

Irisches Duo Rufus Coates & Jess Smith spielt Folk und Blues im Mannheimer Herzogenriedpark

Mannheim. Die Reihe „Brandherd goes Muschel“ verknüpft die gemeinhin in der Geschichtswerkstatt Altes Volksbad angesiedelte Brandherd-Reihe mit dem Mannheimer Herzogenriedpark, auf dessen Konzertmuschel das irische Duo Rufus Coates & Jess Smith nun am Sonntag, 21. August, seinen Dark Folk und Blues spielt. Das Vorprogramm bestreitet Roger W. Smith, der „in Kentucky geboren, in Texas aufgewachsen, in New York erwachsen und in Mannheim heimisch geworden“ ist, wie die Konzertankündigung verrät. Beginn ist um 15 Uhr, der Konzertbesuch ist kostenfrei, es ist lediglich der Eintritt für den Park zu entrichten. Ein zusätzlicher Veranstalter-Hinweis: „Bitte den Haupteingang und den Eingang über die Jakob-Trumpfheller-Straße benutzen, die anderen Parkzugänge funktionieren nur mit einer Jahreskarte.“ Weitere Informationen gibt es hier: facebook.com

Video Rufus Coates & Jess Smith, „We Seek Shelter“:

Mr. Jones präsentieren spanisch-kubanischen Sound bei Käfertaler Kultursommer

Mannheim-Käfertal ab 18 Uhr in den Stempelpark einlädt. Tickets kosten zwölf, ermäßigt sechs Euro. Zuletzt waren noch wenige Karten erhältlich. Bei Regen zieht die Open-Air-Veranstaltung ins Kulturhaus.

Hier geht es zum Kultursommer-Programm: kulturhauskaefertal.de

Festival Beat & Eat geht mit „Mallorca-Party“ mit DJ Robin in Ladenburg weiter / Pocher-Show am 18. August abgesagt

Ladenburg. Weiter geht es mit dem Festival Beat & Eat, das nach seiner ersten Station in Weinheim nun auf der Ladenburger Festwiese fortgesetzt wird. Dort ist am Freitag, 19. August, die „Mallorca-Party“ angesagt. Mit dabei ist DJ Robin, der (zusammen mit Sänger Schürze) für den gnadenlos berühmt und berüchtigt gewordenen Nummer-eins-Hit „Layla“ verantwortlich zeichnet, sowie Sänger Ikke Hüftgold und Ballermann-Kollege Honk!. Außerdem wirken Stefan Stürmer und Malin Brown am Party-Gelingen mit. Los geht’s um 19 Uhr. Karten gab es hier zuletzt noch in in den Preiskategorien ab 84,98 Euro (Zweier-Liegestuhl). Der Party-Pass für alle Veranstaltungen kostet 72,47 Euro.

Am Samstag, 20. August, feiert dann das Purelei-Festival seinen sechsten Geburtstag auf der Ladenburger Festwiese. Für den gebührenden Geburtstags-Schall sorgen DJ David Puentez und Gäste, darunter Puentez' US-amerikanischer Kollege Brandon. Die weiteren Künstler sollen nach und nach auf dem Instagram-Kanal von Purelei bekanntgegeben werden. Außerdem wird es laut Ankündigung „Stylingmöglichkeiten, traumhafte Fotospots und natürlich Food & Drinks“ geben. Im Ticketpreis ist demnach „die begehrte Goodiebag enthalten.“ Hier gab es zuletzt noch Karten für 29,99 Euro (Stehplatz). Beginn ist um 19 Uhr.

Abgesagt wurde dagegen der „Die Pochers live“-Abend mit Amira und Oliver Pocher, der am Donnerstag, 18. August, auf der Festwiese hätte stattfinden sollen. Mehr Informationen und die Karten fürs Festival gibt es auf der Veranstaltungshomepage: beatandeat.net

A-capella-Band Basta singt bei Heppenheimer Festspielen

Heppenheim. „Die beliebteste a-capella-Band Deutschlands“ kann das Publikum der Programmankündigung zufolge bei den Heppenheimer Festspielen erleben, wenn dort am Montag, 22. August, ab 19.30 Uhr die Tonakrobaten der Kölner Gruppe Basta zu Gast sind. „Eure liebsten Lieder“ lautet bezeichnenderweise der Titel der Tour, auf der das Quintett derzeit unterwegs ist. Tickets für das Konzert im Theater im Kurmainzer Amtshof gibt es ab 29 Euro, ermäßigt 24 Euro (jeweils plus Gebühr). Zuletzt waren online nur noch wenige Karten verfügbar. Zum Kartenshop gelangt man über die Festspiel-Seite: festspiele-heppenheim.de

Video Basta, „Lebenslauf“:

