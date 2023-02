Veranstaltungstipps der Woche mit großen Namen: Michael Bublé, Marianna Shirinyan, Dropkick Murphys, Peter Kraus

Metropolregion. ÜBERSICHT: 16. bis 22. Februar 2023

Donnerstag:

„Hilfe jetzt!“-Benefiz für Erdbebenopfer mit Bülent Ceylan, Capitol

Johannes Enders, Ella & Louis

Freitag:

Der Tod, Capitol

„Mephisto“, Theater am Puls

„Jazz im Busch“ mit Cordula Hamacher, Laboratorio 17

Herbysworld, Schatzkistl

Demented Are Go, Café Central

Sebastian Lehmann, Karlstorbahnhof

Performance „Triple Split“, Zeitraumexit

Samstag:

Dropkick Murphys, Maimarkthalle

Michael Bublé, SAP Arena

Karl Valentins „Der Theaterbesuch“, Taeter Theater

Reena, Capitol

Sonntag:

Peter Kraus, Rosengarten

Lady Blackbird, Alte Feuerwache

Werner Koczwara, Klapsmühl'

Montag:

Akademiekonzerte, Rosengarten

Dienstag:

Agnostic Front, Cafe Central

Mittwoch:

Rainer Kröhnert, Klapsmühl'



Benefizveranstaltung für Erdbebenopfer mit Bülent Ceylan im Mannheimer Capitol ausverkauft / Spendenkonto eingerichtet

Mannheim. In solcher Not gilt es, keine Zeit zu verlieren – und viele Unterstützerinnen und Unterstützer haben bereits reagiert: „Hilfe!Jetzt!“, die Benefizveranstaltung für die Opfer der verheerenden Erdbebenkatastrophe in Syrien und der Türkei, die am Donnerstag, 16. Februar, im Mannheimer Capitol stattfindet, ist bereits ausverkauft. Unter den Comedians, Musikschaffenden und Artisten, die an diesem Abend mitwirken, sind der Mannheimer Komiker Bülent Ceylan sowie Sascha Krebs, Anna Krämer und Stefanie Titus (Schöne Mannheims), Tim Poschmann, Jeannette Friedrich, Markus Sprengler, Darius Merstein-MacLeod, Dominik Gassner, Fritjof von Gagern, BandaMatu (Trommelpalast), Amjad Sukar, die Acero Brothers (Palazzo) und Rouven Gruber. Die Einnahmen sollen komplett gespendet werden und vier Hilfsorganisationen zugutekommen, die in den Erdbebenregionen aktiv sind: „4 für Euch“ ist ein Bündnis aus Johanniter-Unfall-Hilfe, Arbeiter-Samariter-Bund Baden-Württemberg Region Mannheim/Rhein-Neckar, DRK-Kreisverband Mannheim und Malteser Hilfsdienst. Auch wer keine Karte mehr bekommen hat, kann helfen: Ein Spendenkonto wurde eingerichtet, alle Infos dazu finden sich auf der Internetseite des Capitol: www.capitol-mannheim.de

Johannes Enders und Band zollen Saxofon-Legend Sonny Rollins im Mannheimer Ella & Louis Tribut

Mannheim. Der süßen Freiheit („Sweet Freedom“) des Klangs widmet sich Tenorsaxofonist Johannes Enders bei seinem Konzert am Donnerstag, 16. Februar, 20 Uhr, im Mannheimer Musikclub Ella & Louis – und zollt damit seinem bereits zu Lebzeiten zur Legende gewordenen US-amerikanischen Kollegen Sonny Rollins Tribut. Rollins, geboren 1930, gilt als einer der einflussreichsten (Modern-)Jazz-Saxophonisten schlechthin. Auf seinem Album „Sweet Freedom: A Tribute To Sonny Rollins“ hat Enders einige von Rollins' größten Hits bearbeitete, die er nun im Trio-Verbund mit Bassist Henning Sieverts und Schlagzeuger Jorge Rossy im Ella & Louis live vorstellt. Karten kosten an der Abendkasse 22 Euro, im Vorverkauf sind sie für 20 Euro erhältlich und können über die Homepage des Jazzclubs bestellt werden. Für Plätze der Kategorie B (Sitzplatz mit leichten Einschränkung) und Barplätze kosten die Karten im Vorverkauf 16 Euro. Kartenbestellung: www.ellalouis.de

Antoine Spranger Trio feat. Johannes Enders:

FREITAG

Comedian Der Tod im feiert zehnten Programm-Sterbetag im Mannheimer Capitol

Mannheim. Der Sensenmann hält wieder im Mannheimer Capitol Einzug: Am Freitag, 17. Februar, 20 Uhr, präsentiert der verhüllte, unter dem Namen Der Tod bestens bekannte Komiker sein „Best of – 10 Jahre Death Comedy“: „Über Radieschen von unten über die Tücken der deutschen Friedhofsverordnung bis hin zum Urlaub im Aufpust-Sarg - der letzte Reiseführer ist ein Vollprofi“, notiert das Capitol hierzu. Karten gibt es in zwei Kategorien für 29,70 oder 32,70 Euro unter der Tickethotline 0621/3367333. Im Webshop kosten Karten (zum selber Ausdrucken) 31,90 oder 35,20 Euro. Mehr: www.capitol-mannheim.de

Schwetzinger Theater inszeniert „Mephisto“ nach Klaus Mann / Premiere ausverkauft

Schwetzingen. Hendrik Höfgen will spielen – um jeden Preis. Unpolitisch will er der Kunst, dem Theater dienen, nicht dem NS-Staat. Doch genau das ist unmöglich. Und so geht er einen Pakt mit dem Teufel ein, in Klaus Manns 1936 im Exil erschienenen Roman „Mephisto“, dessen gleichnamige Bühnenfassung von Till und Chris Weinheimer am Donnerstag, 17. Februar, in der Regie von Joerg Mohr am Schwetzinger Theater am Puls seine – bereits ausverkaufte - Premiere feiert. Die nächste Vorstellung findet am 4. März, 19 Uhr statt, Karten kosten 24 Euro, ermäßigt 18 Euro und für Kinder bis zwölf Jahre zwölf Euro (jeweils plus Gebühr).

Zum Stück: https://theater-am-puls.de

Cordula Hamacher Quartett spielt bei „Jazz im Busch“ in Mannheim

Mannheim. Zwischen Tradition und Moderne bewegen sich die Kompositionen, die das Cordula Hamacher Quartett am Freitag, 17. Februar, ab 20 Uhr, im Rahmen der Konzertreihe „Jazz im Busch“ im Mannheimer Laboratorio 17 zu Gehör bringt: „Sie sind Impulsgeber und lassen Freiräume um ungeahnte Abzweigungen zu nehmen. Auf ihrem gemeinsamen Weg verzahnen sich die unterschiedlichen Musikerpersönlichkeiten zu einem spannenden Ganzen“, schildert die Vorankündigung. „Abstract Truth“ heißt das Album ihres Quartetts, das die Saxofonistin und Komponistin Hamacher zusammen mit Zoran Terzić am Klavier, Jan Leipnitz am Schlagzeug und Thomas Stabenow am Kontrabass bildet. Der Eintritt zu den „Jazz im Busch“-Konzerten ist gemeinhin frei. Details: facebook.com

Crossover-Band herbysworld bringt Weltmusik ins Mannheimer Schatzistl

Mannheim. Einen weltmusikalischen Brückenschlag präsentiert die Band herbysworld in ihrem aktuellen Programm mit dem schönen Titel „Grundlos vergnügt“, mit dem das Quartett am Freitag, 17. Februar, 20 Uhr, im Mannheimer Schatzkistl zu erleben ist. Ulrike Göpfrich, Sabine Pfeifer, Frank Willi Schmidt und Herby Neumann „verstehen sich als Klangkünstler, die mit Gitarre, Akkordeon, Bass, Tuba, Klarinette, Saxophon und Gesang sowohl rhythmisch mitreißende, als auch berührende Musik präsentieren“, schreibt das Schatzlistl über den Auftritt, für den Karten (zum Selbstausdrucken) zum Preis von 22,50 Euro im Webshop erhältlich sind. Schatzkistl-Link:

schatzkistl.de

Rockabilly-Heroen Demented Are Go gastieren im Weinheimer Café Central

Weinheim. Die britischen Psychobilly-Heroen der Band Demented Are Go statten dem Weinheimer Café Central am Freitag, 17. Februar, einen Konzertbesuch ab. Die Gruppe um Sänger und Gründer Mark „Sparky“ Phillips dürfte dabei wieder einmal eine schaurig-schillernde und musikalisch eindrückliche Show abliefern. Passend dazu sorgt im Vorprogramm ab 20 Uhr die Mannheimer Formation Midnight Haunt für eine „Horror Punk“-Einstimmung. Karten kosten an der Abendkasse 20 Euro, im Online-Vorverkauf 19,80 Euro. Tickets: loveyourartist.com

Demented Are Go, „Bodies In The Basement“:

Comedy-Lesung mit Sebastian Lehmann im Heidelberger Karlstorbahnhof

Heidelberg. Der Autor, Poetry Slammer und Humorist Sebastian Lehmann tritt im Rahmen des Kabarett- und Comedy-Festivals Carambolage am Freitag, 17. Februar, 20 Uhr, mit einer Comedy-Lesung im Heidelberger Karlstorbahnhof auf. Der Südbadener (Heimatstadt: Freiburg) mit Wohnsitz in Berlin hat 2020 den Kleinkunstpreis des Landes Baden-Württemberg gewonnen, ist Mitgründer (unter anderem gemeinsam mit Marc-Uwe Kling) der Lesebühne „Lesedüne“ und Autor von allerlei Büchern. Zuletzt erschien sein Werk „Das hatte ich mir grüner vorgestellt – Mein erstes Jahr im Garten.“ An der Abendkasse beträgt der Eintrittspreis 24 Euro, im Webshop gibt es Karten für 23 Euro (plus Gebühr). Mehr: www.karlstorbahnhof.de

Carmen Westermeier gastiert mit Performance „Triple Split“ im Mannheimer Zeitraumexit

Mannheim. „Sich bis zum zerreissen dehnen müssen. Durch ein Nadelöhr winden“ und „Einen Spagat machen. Einen mehrfachen“: Mit ihrer Performance „Triple Split“ ist die Künstlerin, Wissenschaftlerin und Aktivistin Carmen Westermeier am Freitag, 18. Februar, 19.30 Uhr, im Mannheimer Kunsthaus Zeitraumexit zu erleben: „Nahbar werden Erfahrungen von Klassismus und Fettfeindlichkeit erzählt“, schreibt das Zeitraumexit über Westermeiers Arbeit. „Ihre Verwobenheit entlang einer biografischen Narration spürbar gemacht. Es ist unmöglich sich zu entziehen. Es ist eine Geschichte aus einer Gesellschaft.“ Am selben Abend findet zudem ein Gespräch mit der Künstlerin statt. Der Eintritt kostet im solidarischen Preissystem zwischen fünf und 20 Euro. Die Performance ist Teil der Veranstaltungsreihe „Wir* – Beyond M/W/D“.

Im Netz: www.zeitraumexit.de

SAMSTAG

Folk-Punk-Band Dropkick Murphys rockt in Mannheimer Maimarkthalle

Mannheim. Immer wieder gern gesehene Gäste sind die Dropkick Murphys in der Mannheimer Maimarkthalle, wo die irisch-amerikanische Folk-Punk-Band am Samstag, 18. Februar, diesmal im Zuge ihrer „Turn Up That Dial“-Tour einen Konzert-Stopp einlegt. Zuletzt hatte die Gruppe auf ihrem 2022er-Album „This Machine Still Kills Fascists“ bis dato unveröffentlichte Texte von Folk-Legende Woodie Guthrie vertont. Davon sind am Samstagabend wohl gewiss einige Stücke zu hören, aber sicher werden Dropkick Murphys auch „einige ihrer alten Irish-Folk-Punk-Hymnen, für die sie nun schon über ein Vierteljahrhundert bekannt und berüchtigt sind, auf die Bühne bringen“, prophezeit die Konzertankündigung. Dazu gibt es ein dreifaches Vorprogramm, gestaltet von den kalifornischen Hardcore-Altmeistern Pennywise, The Rumjacks aus Sydney, die klassischen irischen Folk rasant und rockig spielen sowie Jesse Ahern, der Americana mit Folk, Rock und Rockabilly verbindet. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr. Ab der Abendkasse kostet der Eintritt 55 Euro, im Webshop 50,80 Euro (plus Gebühr). Veranstalter-Infos: www.delta-konzerte.de

Dropkick Murphys, „Turn Up That Dial“:

Michael Bublé singt auf „Higher“-Tour in Mannheimer SAP Arena

Mannheim. Jazz, Swing und Pop, vereint in scheinbar schwereloser Leichtigkeit: Wenn der kanadisch-italienische Starsänger Michael Bublé am Samstag, 18. Februar, 20 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena auf die Bühne tritt, dürften die Publikumsherzen höher schlagen. „Higher“ hat Bublé die aktuelle Tour nach seinem gleichnamigen, 2022 veröffentlichten jüngsten Album genannt. Im Tourprogramm führt der Crooner „natürlich alle Hits, darunter auch seine eigenen Pop-Songs, die Klassiker geworden sind. Alles zusammen ergibt ein einzigartiges Erlebnis für die Zuschauer, ein Abend, den man nicht vergisst“, verspricht die Konzertvorschau. Karten waren bei eventim.de zuletzt noch in den Normalpreiskategorien zwischen 112,75 und 296,75 Euro (als Selbstausdruck) verfügbar. Ticketshop: www.eventim.de

Michael Bublé, „Higher“:

Heidelberger Taeter Theater zeigt „13 neue Humoresken von Karl Valentin“

Heidelberg. Dem großen, vor 75 Jahren verstorbenen Humoristen Karl Valentin widmet das Heidelberger Taeter Theater den Bühnenabend „Der Theaterbesuch“, der am Samstag, 18. Februar, 20 Uhr, seine Premiere feiert. Dabei zeigen Wolfgang Graczol, Anne Steiner-Graczol und Beate Lesser „13 neue Humoresken“ des wegweisenden Komikers und Autors. Die nächsten Vorstellungen folgen am 19. und 20. Februar, gleichfalls jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 15 Euro. Reservierungen sind telefonisch unter der Rufnummer 06221/163333 oder auf der Theaterhomepage möglich. Übersicht: www.taeter-theater.de

Neu-Mannheimerin Reena singt Soul und Pop im Mannheimer Capitol

Mannheim. Erst vor wenigen Monaten ist die Sängerin Reena von St. Petersburg nach Mannheim gezogen, wo sie nun, am Samstag, 18. Februar, 20 Uhr, im Capitol-Casino ans Mikrofon tritt. „Live im Rampenlicht“ präsentiert die Musikerin hierbei populäre Coversongs aus Soul und Pop sowie auch ihre eigenen Lieder. Hierzu kosten Karten an der Capitol-Kasse 13 Euro (Tickethotline: 0621/3367333), online 14 Euro. Selbstausdruck: www.capitol-mannheim.de

SONNTAG

Rock-'n'-Roll-Altmeister Peter Kraus stellt „Meine Hits – Meine Idole“-Tour in Mannheimer Rosengarten vor

Mannheim. Den Songs seiner frühen Jugend - von Frank Sinatra über Nat King Cole zu Sammy Davis Jr., Ella Fitzgerald und Louis Armstrong – widmet sich Peter Kraus auf seiner „Meine Hits – Meine Idole“-Tournee, die den scheinbar alterslosen Rock-'n'-Roll-Star am Sonntag, 19. Februar, 19.30 Uhr, in den Mannheimer Rosengarten führt. Neben den Evergreens seiner Vorbilder – denen Kraus auch auf seinem aktuellen Album „Idole“ Referenz erweist - wird er seinen Fans freilich ebenso eigene Klassiker wie „Sugar Baby“ nicht schuldig bleiben. Begleitet wird der Sänger dabei von seinen langjährigen Musikern und einer Vokalistin. Karten sind bei eventim.de in den Preiskategorien von 59,90 und 89,90 Euro verfügbar, hinzu kommt die Expressversand-Gebühr. Im Rosengarten-Kalender: www.mcon-mannheim.de

Peter Kraus, „Meine Hits - Meine Idole - Live 2023“-Tourtrailer:

US-Sängerin Lady Blackbird präsentiert Debütalbum in Alter Feuerwache Mannheim

Mannheim. Zwar beruft sie sich auf Einflüsse wie Billie Holiday, Gladys Knight, Tina Turner oder Chaka Khan. Aber zugleich hat die US-amerikanische Sängerin Lady Blackbird (alias Marley Munroe) einen ganz eigenen Retro-Soul-Stil entwickelt, der in ihrem Debütalbum „Black Acid Soul“ seinen Ausdruck gefunden hat, das die Musikerin am Sonntag, 19. Februar, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim vorstellt. Konzertkarten gibt es an der Abendkasse für 33 Euro, im Online-Vorverkauf für 32.05 (plus Gebühr). Konzert-Link: https://altefeuerwache.com

Lady Blackbird, „It's Not That Easy“:

Kabarettist Werner Koczwara denkt in Mannheimer Klapsmühl' über menschliches Gehirn nach

Mannheim. Ein Titel, der zum Nachdenken anregt: „Mein Schaden hat kein Gehirn genommen“, so heißt das aktuelle Bühnenprogramm von Werner Koczwara, mit dem der Kabarettist am Sonntag, 19. Februar, um 18 Uhr, in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus gastiert. Um unser Denkorgan geht es darin: „Große Teile von ihm sitzen noch frierend in der Steinzeithöhle, und jetzt soll es plötzlich die Erderwärmung verhindern.“ Eine für die Menschheit eher schwierige, aber aus Humoristen-Sicht sicher überaus ergiebige Ausgangssituation. Der Eintritt kostet 22 Euro, ermäßigt 17 Euro. Karten gibt es bei der Klapsmühl' unter Tel. 0621/22488 oder per E-Mail an info@klapsmuehl.eu. Bei eventim.de werden dafür 27,80 bzw. 20,80 Euro berechnet (Ticket zum Selbstausdrucken). Klapsmühl'-Spielplan: www.klapsmuehl.eu

MONTAG

Musikalischen Akademie des Nationaltheater-Orchesters spielt Mozart und Bruckner im Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Zweimal erklingt das 4. Akademiekonzert der Musikalischen Akademie des Nationaltheater-Orchesters im Mannheimer Rosengarten: Am Montag und Dienstag, 20. und 21. Februar, jeweils um 20 Uhr wird hierbei von Wolfgang Amadeus Mozart das Konzert für Klavier und Orchester Nr. 20 d-Moll KV 466 zu Gehör gebracht, von Anton Bruckner zudem – im Zuge des von der Musikalischen Akademie aufgeführten Bruckner-Zyklus' – die Symphonie Nr. 5 B-Dur WAB 105 interpretiert. Alexander Soddy dirigiert die Aufführung, am Klavier ist Marianna Shirinyan zu hören. An beiden Konzerttagen gibt es um 19.15 Uhr ein Einführungsgespräch. Karten kosten im Normaltarif zwischen 15 und 51 Euro, mit der „MorgenCard“ 15 bis 44,90 Euro. Das Ticketbüro hat die Rufnummer 0621/26044.

Infos und Tickets: https://musikalische-akademie.de

DIENSTAG

Konzert von Hardcore-Band Agnostic Front im Weinheimer Café Central ausverkauft

Weinheim. Schon ausverkauft ist das Konzert der US-amerikanischen Hardcore-Punk-Band Agnostic Front am Dienstag, 21. Februar, im Weinheimer Café Central. Es wird auch keine Abendkasse geben, informiert das Konzerthaus.

MITTWOCH

Kabarettist Rainer Kröhnert offenbart Apokalyptisches in Mannheimer Klapsmühl'

Mannheim. Gestärkt mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg 2022 (Ehrenpreis des Landes), setzt sich Kabarettist Rainer Kröhnert mit einem nicht gerade zur unverfänglichen Fahrstuhl-Konversation geeigneten Thema auseinander: der Apokalypse. „Die größte Rettung aller Zeiten“ hat der Humorist sein neues Programm genannt, mit dem er am Politischen Aschermittwoch, 22. Februar, 20 Uhr, in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus zu Gast ist. Die Plagen, die die Welt heimsuchen, sind dabei so vielschichtiger wie allegorischer Natur: „Heuschrecken tragen feinen Zwirn, die Katastrophen werden als Krisen verhandelt, das Inferno zur Chance verklärt“ - da ist es fürwahr Zeit für den „Meister der entlarvenden Parodie“ (also Rainer Kröhnert), denn merke: „wenn die Not am größten ist, dann ist er am besten!“, verspricht die Programmvorschau. Karten für 20 Euro, ermäßigt 15 Euro gibt es unter Tel. 0621/22488 oder info@klapsmuehl.eu. Bei eventim.de sind Tickets für 24,10 bzw. 18,60 Euro (Selbstausdruck) erhältlich. Klapsmühl'-Homepage: www.klapsmuehl.eu

Filmmusikkonzert lässt „The Sound of Hans Zimmer & John Williams“ in Mannheimer Rosengarten erklingen

Mannheim. Das ist „The Sound of Hans Zimmer & John Williams“: Die vereinte musikalische Schöpfungskraft der beiden Klangschmiede-Stars, die Hollywood-Filme wie „Harry Potter“, „Fluch der Karibik“, „Dune“, „Star Wars“, „Gladiator“, „Der König der Löwen“ oder „Indiana Jones“ mit unverwechselbaren Kompositionen ausgestattet haben, bringt das Pilsen Philharmonic Orchestra & Choir am Mittwoch, 22. Februar, 19.30 Uhr, mit in den Mozartsaal des Mannheimer Rosengarten. Dirigent ist Ben Palmer, TV-Moderator Jan Köppen führt durch den Konzertabend. Karten kosten bei tickets-direkt.de zwischen 55,40 und 95,40 Euro (plus Versand).

Mehr dazu: www.mcon-mannheim.de