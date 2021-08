Festivalwelle rollt über die Region

Metropolregion. Zeltfestival mit Von wegen Lisbeth, Alvaro Soler und Antilopen Gang

Nach dem Start mit den Mighty Oaks geht die reine Open-Air-Ausgabe des Zeltfestivals Rhein-Neckar abwechslungsreich weiter: Am Donnerstag, 26. August, ab 19 Uhr, spielt auf dem Maimarkt die extrem angesagte Indie-Deutschpop-Band Von wegen Lisbeth. Das Vorprogramm bestreitet das Trio Blond um die Kummer-Schwestern, deren Brüder bei Kraftklub populär sind. Am Freitag folgt der wohl einzige deutschsprachige Latin-Pop-Star mit internationalen Erfolgen: Alvaro Soler. Samstag ab 19.30 Uhr kommt das politisch-punkige Hip-Hip-Trio Antilopen Gang, zu dem der neuerdings als Piano-Liedermacher erfolgreiche Rapper Danger Dan („Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“) gehört. Im Vorprogramm spielen Tice. Vorverkauf: https://www.delta-konzerte.de/alle-shows

Festival des deutschen Films startet in Ludwigshafen

Zweieinhalb Wochen Filmprogramm auf der Parkinsel, einige Prominenz, zwei Schauspielpreise und am Ende die obligatorische Auszeichnung für Filmkunst sowie ein Publikumspreis: Von Mittwoch, 1. September an und dann bis 19. September will das beliebte Festival des deutschen Films in Ludwigshafen das gewohnte Festspielflair verbreiten. Das größte Kulturfestival der Region verleiht in diesem Jahr seinen „Preis für Schauspielkunst“ an Schauspieler Ulrich Matthes. Die Preisverleihung ist am Samstag, 4. September, um 19 Uhr in zwei Kinozelten auf der Parkinsel gleichzeitig. Im Anschluss zeigt das Festival den Film „Freunde“ von Regisseur Rick Ostermann mit Matthes. Nach dem Film bittet Intendant Michael Kötz zum öffentlichen Bühnengespräch mit dem geehrten Schauspieler (festival-des-deutschen-films.de).

Abschluss mit Kawusi und Gestört aber Geil in Ladenburg

Das Festival Beat & Eat endet mit seinem zweiten Wochenende auf der Ladenburger Festwiese: Der deutsch-afghanische Comedy-Star Faisal Kawusi spielt am Freitag, 27. August, 19.30 Uhr. Am Samstag lässt das House-DJ-Duo Gestört aber Geil noch einmal die Wiese wackeln. Einlass ist jeweils um 17.30 Uhr. Karten: beatandeat.net

Lesung mit Judith Zander im Herrenhaus

Am Sonntag, 29. August, liest um 17 Uhr die derzeitige Stipendiatin des Edenkober Herrenhauses, Judith Zander, aus ihrem Roman „Johnny Ohneland“. Zander trat ihr Stipendium in der Pfalz zum 1. August an und erhielt erst vergangenes Wochenende den Theodor-Fontane-Preis im brandenburgischen Neuruppin. Um Voranmeldung zur Lesung unter 06323/2322 oder per Mail an info@herrenhaus-edenkoben.de wird gebeten.

Drei Tage Fortland Festival am Mannheimer Nachtmarkt

Nach der Stromwerk Sommerbühne geht es vom 27. bis 29. August beim Nachtmarkt in der Mannheimer Neckarstadt weiter mit einem Gastspiel des normalerweise in Schwäbisch-Hall beheimateten Fortland Festivals von DJ Moestwanted. Wie seine Agentur 7Lives GmbH mitteilt, werde das dreitägige Open-Air-Event mit zwölf elektronischen Live-Acts ohne Blick auf die örtliche Inzidenzzahl mit der 3G-Regelung für das Publikum ablaufen. Einlass ist also für Geimpfte, Genesene und Getestete möglich. Ein Antigen-Schnelltest reiche aus, der direkt vor dem Stromwerk-Gelände im Mannheimer Schnelltestzentrum mit und ohne Termin möglich sei.

Zur Eröffnung am Freitag wird Felix Kröcher als Headliner das Festival starten, ein halbes Heimspiel für den geborenen Frankfurter, der seine Karriere im U60311 begann. Seit Jahren spielt er regelmäßig beim Hafen 49, auf der Time Warp oder im ehemaligen Loft Club. Ferner spielen: Ostblockschlampen, Pappenheimer, Cuebrick, Labor, Maltöö, Moestwanted, Pari, Pyrotikk, Sasch BBC, Steele und Zini. Komplettes Programm und Vorverkauf unter fortlandfestival.de

Open-Air-Kino in K1

Am Donnerstag, 26. August, findet im Cinema Quadrat in K1 eine weitere Ausgabe des regionalen Kurzfilmfestivals „Zum Goldenen Hirsch“ statt: Zehn in der Region gedrehte Kurzfilme bzw. Filme von regionalen Regisseuren stellen sich der Wahl des Publikums. Mit „Shine a Light“ hat Martin Scorsese seiner Fan-Leidenschaft für die Rolling Stones Ausdruck verliehen; ihre Dynamik und Energie fängt er in dem am Freitag gezeigten Konzertfilm ein. „Systemsprenger“ ist am Samstag zu sehen: Die Geschichte um eine Neunjährige, die sich in kein pädagogisches Konzept einpassen kann, berührt und ist voller Energie.