Manchmal lohnt es sich, etwas ins Bewusstsein zurück zu holen, woran man lange nicht gedacht hat. Die Zeichnerin Hanna Nagel ist so ein Fall. 1907 in Heidelberg geboren (wo sie 1975 auch starb), war vor allem in der Rhein-Neckar-Region nie ganz vergessen, aber ihr Werk schien aus der Zeit gefallen und ohne aktuelle Bedeutung nach Jahrzehnten, in denen unsere Welt sich völlig verändert hatte.

...