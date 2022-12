Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kunstausstellung So zeigt die Kunsthalle Mannheim die wirre Welt der Kryptowährungen

In die Abgründe der digitalen Finanzwelt führt die Ausstellung "CryptoGallery #ONE" in der Kunsthalle Mannheim. Der Künstler Christoph Faulhaber widmet sich dem Skandal um die Kryprowährung "OneCoin".