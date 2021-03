Hätte Herzblut einen Namen, würde es Julian Leiser heißen. Der 32-jährige Mannheimer arbeitet an seinem Traum, dass in Mannheim bald ein Hostel stehen könnte (wir berichteten). Und langsam konkretisiert sich alles. „Wir haben eine positive Bauvoranfrage für ein Grundstück auf der Rheinau erhalten“, erzählt Leiser, der am Telefon kaum zu stoppen ist.

Ein Hostel auf der Rheinau? Wäre

...