Erfrischung für die Kleinen: Wasserspielplätze in Mannheim und Umgebung

Der Sommer ist in vollem Gange. Und mit ihm kommt auch die Hitzewelle. Um die Temperaturen von mehr als 30 Grad gut zu überstehen, flüchten die einen ins Freibad oder an den See. Viele Familien mit Kindern zieht es jedoch auch auf Spielplätze. Spielspaß und Abkühlung zugleich versprechen etwa Wasserspielplätze, von denen es in der Region zahlreiche gibt.