Zeit für Erdbeeren

Süß und saftig: Erdbeeren muss man einfach lieben! Aber wusstet ihr, dass Erdbeeren eigentlich gar keine Beeren sind? Ja, ich weiß: Eine Erdbeere sieht aus wie eine Beere, sie schmeckt wie eine Beere und sie heißt sogar wie eine Beere. Aber: Beeren sind Früchte, deren Samen im Fruchtfleisch liegen – so jedenfalls sehen das Botaniker. Das Innere einer Erdbeere jedoch hat keinen Kern. Ihre Früchte sind die gelbgrünen winzigen Körnchen, die ringsum auf der roten Oberfläche sitzen. Die Erdbeere ist daher eigentlich eine Sammelnussfrucht. Interessant, oder? Aber ob nun Beere oder nicht: Erdbeeren haben viel Vitamin C und sind gesund. Und sie schmecken einfach wahnsinnig gut – egal in welchem Rezept, mit Eis, im Salat, auf dem Kuchen. Oder einfach pur!

