Wieso spucken manche Berge eigentlich Lava?

Vulkane entstehen meist dort, wo Erdkrusten aufeinandertreffen. Wie es zu ihrem Ausbruch kommt, erklären wir dir hier.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Früher glaubten die Menschen, dass hinter einem Vulkanausbruch zornige oder waffenschmiedende Götter steckten.

Heute weiß man: Die Erde ist nur außen fest, im Inneren ist sie flüssig. Ein Vulkan ist über ein Loch in der Erdkruste mit dem flüssigen Inneren verbunden. Die Erdkruste besteht aus mehreren getrennten Platten, die sich bewegen. Löcher und Spalten in der Erdkruste – und damit Vulkane – gibt es besonders häufig an den Rändern dieser Platten.

Im Inneren der Erde ist es so heiß, dass selbst Steine schmelzen. Man nennt geschmolzenes Gestein Magma. Wenn es auf die Erde kommt, heißt es Lava. Das zähflüssige Magma sammelt sich in einer Kammer im Vulkan. Neben Magma sammeln sich dort Gase. Dabei kann (wie im Experiment oben) der Platz sehr eng werden, zum Beispiel, wenn sich ein Pfropf auf dem Vulkan bildet. Das Gemisch aus Magma und Gas wird bei einem Vulkanausbruch durch den Druck explosionsartig ausgeschleudert. apt

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2