Warum sagt man: „Ich verstehe nur Bahnhof“?

Wenn Züge einfahren, rattert es ziemlich laut. Doch die Redewendung hat vermutlich einen anderen Ursprung als den Lärmpegel am Bahnhof.

Wer nur Bahnhof versteht, versteht gar nichts. Deshalb sagen wir das oft, wenn es kompliziert wird oder dann, wenn jemand uns etwas mit vielen schwierigen Begriffen zu erklären versucht. Wir sagen es aber auch manchmal dann, wenn wir etwas gar nicht verstehen wollen und auf Durchzug schalten, während unser Gegenüber spricht.

Woher die Redewendung stammt, kann man heute nicht mit letzter Sicherheit sagen. Wahrscheinlich aber stammt sie noch aus Zeiten, in denen die Eisenbahn das wichtigste Reisemittel war. Genauer nämlich vom Ende des Ersten Weltkriegs. Die Soldaten hatten damals lange gekämpft und wollten nur noch nach Hause zu ihren Familien und Freunden. Sie sagten dann: „Ich verstehe nur Bahnhof.“ Damit wollten sie ausdrücken, dass sie sich auf gar nichts anderes in einem Gespräch mehr konzentrieren konnten als darauf, endlich wieder nach Hause zu ihren Liebsten zu können. Der Heimweg dürfte in den allermeisten Fällen über den Bahnhof geführt haben. Der war das Symbol für die Heimat. apt