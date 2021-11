Sind Quetschies wirklich so ungesund?

Der Obstbrei aus dem Beutel ist unter Kindern sehr beliebt. Doch wie viel Zucker steckt wirklich in dem kleinen Snack?

Zugegeben: Quetschies sind einfach praktisch. Der Brei aus Obst und Gemüse lässt sich direkt aus dem Beutel saugen. Das geht auch unterwegs schnell und ohne große Sauerei – und lecker ist es auch noch. Doch die Sache hat mehr als einen Haken: Zum einen verursacht der Obstbrei aus der Tüte viel unnötigen Müll, zum anderen ist er recht teuer. Quetschies kosten zwischen 40 und 90 Cent – also deutlich mehr als zum Beispiel ein Apfel. Deshalb sind Verbraucherschützer gar nicht begeistert von den Tütchen. Auch Zahnärzte halten nicht viel von dem Fruchtpüree aus dem Plastikbeutel. Zwar steht auf den Tütchen häufig: „Ohne Zuckerzusatz“. Doch das lenkt nur davon ab, dass trotzdem jede Menge Fruchtzucker drin steckt. Und da der Brei aus der Tüte genuckelt wird, steigt das Risiko für Karies: Denn Zucker und Fruchtsäure können an den Zähnen haften bleiben und den Zahnschmelz angreifen.

So ein Quetschie schadet also nur der Umwelt und der eigenen Gesundheit. Also greift lieber zu richtigem Obst! ble