Liebe der Eltern

Mütter lieben ihre Kinder immer. In diesem entzückenden Bilderbuch geht es darum, was das bedeutet. Kinder fühlen sich ja nicht immer geliebt. Manchmal wollen sie auch gar nicht mehr Kind sein, wollen groß und stark sein, alles können, all das, was sonst ihre Mütter, ihre großen, starken Mütter können.

© Freies Geistesleben

Die Kunst der Liebe von Müttern ist es, ihren Kindern genau das zu ermöglichen, so wie es diese Elefantenmama macht. Hier nun ist der kleine Kerl, das Elefäntchen, davon überzeugt, dass seine Mama ohne ihn gar nichts kann – womit er sogar ein klein wenig Recht hat, denn ohne ihn wäre sie ja nicht einmal eine Mama.

Expertin für Kinderbücher Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor. Mehr Tipps unter leseleben.de

Aber er hat eine sehr kluge, liebevolle Mama, die so groß und stark ist, dass sie ihm dieses Gefühl der Überlegenheit nicht nur zugesteht, sondern es absolut mitlebt. Sie lässt ihm sein Selbstbewusstsein, das er ja auf Grund ihrer Erziehung besitzt, und greift nur regulierend ein, wenn es wirklich wichtig ist und er doch noch ein klein wenig lernen muss. Elefanten sind wirklich großartige Tiere. Menschen können viel von ihrer Lebensweisheit übernehmen. Dieses wunderschöne Bilderbuch überzeugt davon.

