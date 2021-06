In "Steinadler" von John R. Gardiner geht es um alles

Diese Geschichte geht unter die Haut. Das liegt daran, dass Willy in seiner Entschlossenheit, den Großvater und damit seine Eigenständigkeit zu retten, so eindrucksvoll vorgestellt wird, dass alle LeserInnen mitfiebern.

Willy hat von seinem Großvater alles gelernt, was man können muss, um den kleinen Bauernhof in Nordamerika, der ihnen gehört, zu bewirtschaften. Er kann säen, pflegen, ernten, kann sogar begreifen, was wann und wie nötig ist, um ihre Lebensgrundlage zu bewahren.

Aber der Großvater hat lange keine Steuern bezahlt, und nun ist die Forderung so hoch, dass nur eine besondere Einnahme helfen kann, den Hof nicht zu verlieren: Willy muss mit seiner alten Hündin Spürnase das Preisgeld eines Schlittenrennens gewinnen. Das ist eigentlich unmöglich, denn sein Gegner ist Steinadler, der mit sechs der erfolgreichsten Hunde antritt.

Doch für Willy geht es um alles, und auch Spürnase fühlt die Verantwortung, die auf ihr liegt: Sie muss siegen. Für Hundefreunde ist dieses Buch unverzichtbar und für alle Menschen, die Kindern ein selbstbewusstes Leben wünschen, ist es ein so besonderer Begleiter, wie Steinadler, der eine unvergessliche Entscheidung trifft.

