Harry, unser Superheld

Hallo liebe Freunde! Hier im Wald ist mein guter Freund Harry Hase der Superheld. Weil er alles reparieren kann – immer! Weil er auf den höchsten Baum klettert, um verängstigte Vogelbabys nach ihrem ersten missglückten Flugversuch zu retten – oder einfach, um die besten Kirschen zu pflücken. Weil er immer cool drauf ist und weil er für jeden ein offenes Ohr hat. Und weil ihm nichts, einfach nichts Angst machen kann. Naja, bis auf eine Sache, wie er mir letztens erzählt hat: Gewitter. Harry findet es total unheimlich, wenn es blitzt und donnert. So unheimlich, dass er dann tatsächlich zum Angsthasen wird – warum auch immer man das eigentlich so sagt. Das Gute ist: Die Angst dauert nur so lange wie das Gewitter. Und das ist ja meistens schnell vorüber ...

