Für Teenager: Eine Geschichte über das Erste Mal

Christine und Hasi sind 15 Jahre alt und ineinander verliebt. Schon seit einer Weile steht „das Erste Mal“ an, aber zuhause gibt es jede Menge Hindernisse, die das Alleinsein unmöglich machen. Nun wollen die beiden in den Ferien zusammen nach Griechenland trampen, müssen aber mit Christines großem Bruder als Anstandswauwau nach Italien fahren. Was bei den Vorbereitungen für diese Reise und in Italien passiert, sorgt bei den Lesern für heftige Lachanfälle, nicht weil Hasis erotische Erfahrungen noch sehr hilflos sind, sondern weil die Autorin mit unverwechselbarem Humor für Details erzählt und so den Ereignissen nicht die Spannung nimmt, aber doch die Dramatik so entschärft, dass es für die Leser das reine Vergnügen ist. Junge Mädchen sollten dieses Buch unbedingt lesen, auch wenn die Erzählung über 40 Jahre alt ist, denn an der Sache hat sich nicht viel verändert. Sozialmedia zum Trotz kann man hier erfahren, wie trostvoll der unbeholfene Hasi ist, der Christine aber über alles liebt, sogar über deren wilde Begierden einem superattraktiven Schönling gegenüber, der aber für eine echte Romanze vollkommen untauglich ist.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

leseleben.de