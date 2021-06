Ausgetrickst: Optische Täuschungen

Vielleicht hast du schon einmal einen Straßenkünstler gesehen, der mit Kreide einen Abgrund auf die Straße gemalt hat - das sieht oft ziemlich echt aus. So etwas nennt man optische Täuschung. „Optisch“ heißt, dass es mit dem Sehen zu tun hat. Optische Täuschungen sind also Täuschungen des Sehsinns.

Kinder-Uni Samstag, 3. Juli, 14 Uhr, im Technoseum zum Thema optische Täuschungen richtet sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Die Kinder-Uni am, im Technoseum zum Thema optische Täuschungen richtet sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Karten zu zwei Euro gibt es in den Kundenforen des „Mannheimer Morgen“, im Technoseum und unter www.reservix.de. Info: www.technoseum.de

Auf diesem Bild sieht es so aus, als ob der Zebrastreifen aus Betonklötzen besteht. Aber das wäre ziemlich unpraktisch, oder? Tatsächlich ist es ein normaler Zebrastreifen, aber jemand hat Seitenwände und Schatten gemalt, damit es so aussieht, als würden die Streifen aus der Straße ragen.

Schuld ist das Gehirn

Das nennt man 3D-Effekt. 3D steht für „dreidimensional“. Die drei Raumdimensionen sind Länge, Breite und Höhe. Auf einem flachen Bild können wir nur zwei davon abbilden. Auch eine Zeichnung auf der Straße - wie ein Zebrastreifen - hat nur zwei Dimensionen: Länge und Breite. Wir können aber den Sehsinn austricksen.

Schuld daran ist unser Gehirn. Wir leben in einer räumlichen Umgebung und unser Gehirn speichert Formen und Linien, die wir häufig sehen. Wenn du zum Beispiel in die Ecke eines Raumes schaust, sieht du dort drei Linien, die zusammenlaufen: die Kanten, an denen Wände und Decke sich treffen. Dein Gehirn hat gelernt, dass das eine Ecke ist.

Genau das hat sich der Künstler mit dem Zebrastreifen zunutze gemacht. Weil unser Auge diese Linien und Schatten öfter in einer räumlichen Umgebung sieht als auf einer Zeichnung, glaubt unser Gehirn, dass der Zebrastreifen dreidimensional ist. Verrückt, oder? Noch viel mehr zum Thema optische Täuschungen kannst du bei der Kinder-Uni am Samstag, 3. Juli, im Mannheimer Technoseum erfahren (siehe Infobox rechts und unter www.technoseum.de). Fred Fuchs wird übrigens auch dabei sein!