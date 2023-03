Weniger Verfahren

Mannheim. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim und die vier Verwaltungsgerichte im Südwesten haben im vergangenen Jahr den Verfahrensbestand jeweils um rund 20 Prozent abgebaut. Die Richterinnen und Richter profitierten davon, dass die Zahl der neuen Asylverfahren nach jahrelangem Anstieg auf zuletzt 918 Neueingänge gesunken ist. Das entspricht einem Minus von mehr als 40 Prozent. Die Entwicklung am VGH gehe weg von Berufungs- hin zu erstinstanzlichen Verfahren, sagte Präsident Volker Ellenberger am Donnerstag in Mannheim. Ellenberger geht Ende März nach zwölf Jahren an der VGH-Spitze in Ruhestand. Wer ihm nachfolgt, ist noch nicht offiziell. was

