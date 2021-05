Suezkanal bis Ende 2024 zu

Mannheim. In der Nacht auf diesen Donnerstag sperrte die Stadt Mannheim den Suezkanal, die Tunnelstraße unter dem Hauptbahnhof zwischen der City und dem Stadtteil Lindenhof – zunächst für den Autoverkehr, später auch für Fußgänger und Fahrradfahrer.

Die Unterführung bleibt voraussichtlich bis Ende 2024, also gut dreieinhalb Jahre lang, gesperrt. Der Suezkanal dient bis Februar 2022 als Ersatz-Zugang für Bahnreisende, um vom Lindenhof aus zu den Bahnsteigen zu gelangen. In der Unterführung wird eine provisorische Treppe zu den Gleisen errichtet, damit ab Mitte Juni die Arbeiten am neuen Bahnhofsvorplatz Süd am Viktoria-Turm weitergehen können.

Die städtische Parkhaus-Betriebsgesellschaft baut hier ein kombiniertes Fahrradparkhaus und Zugangsgebäude. Ab März 2022 saniert die Bahn dann die über 100 Jahre alte Tunnelstraße, die deswegen rund zwei Jahre lang komplett gesperrt wird. Zur Baustelle wird bald auch der Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof: Hier wird die Stadtbahnhaltestelle um einen vierten Bahnsteig erweitert.