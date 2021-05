Sparkasse baut neu

Mannheim. Das Stadtbild am Mannheimer Paradeplatz wird sich komplett verändern. Die Sparkasse Rhein Neckar Nord will ihren von 1953/54 stammenden Hauptsitz in D 1 abreißen und dort einen neuen architektonischen Akzent setzen. Dazu wurde ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Aus dem ist jetzt das Stuttgarter Architekturbüro Thomas Steimle, das in Mannheim auch gerade das neue SWR-Studio baut, als Sieger hervorgegangen. Baubürgermeister Ralf Eisenhauer äußerte sich damit „sehr zufrieden“.

„Stadtoase“ hat Steimle seinen Entwurf genannt. Er sieht fünf Stockwerke und ein Staffelgeschoss, umgeben von einem Grüngürtel, sowie einen Innenhof mit durchgehend begrünter Fassade aus bewässerten Pflanztrögen vor. Der Bau soll aus Recyclingbeton und Holz bestehen. Im Erdgeschoss sind ein Café und Einzelhandelsflächen, auf dem Dach ein Restaurant oder eine Lounge vorgesehen. Das Projekt soll in drei bis vier Jahren fertiggestellt sein. Die Kosten sind nach den Worten von Stefan Kleiber, dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse, aber noch völlig offen. Zuletzt waren 30 bis 40 Millionen Euro genannt worden. pwr