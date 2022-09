Schläge als Auslöser?

Mannheim. Nach dem umstrittenen Polizeieinsatz Anfang Mai am Mannheimer Marktplatz hat die Staatsanwaltschaft weitere Details zur Untersuchung des Vorfalls bekannt gegeben. So werde nun ermittelt, ob Schläge eine Blutung im Mund- und Nasenbereich des 47-jährigen Mannes ausgelöst haben könnten, die mitverantwortlich für dessen Tod war. Das erklärte Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann am Donnerstag. Am Mittwoch hatte die Behörde mitgeteilt, dass laut vorläufiger Bewertung eines Gutachtens von einem „nicht natürlichen Tod infolge des Polizeieinsatzes“ auszugehen sei. Politiker mehrerer Parteien zeigten sich betroffen und teilweise entsetzt. mig

