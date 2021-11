Plachta fehlt Adlern wegen Corona

Mannheim. Die einwöchige Pause wegen des Eishockey-Turniers um den Deutschland Cup kommt für die Adler Mannheim genau zur richtigen Zeit. Vor allem für Matthias Plachta. Der routinemäßige Corona-Test des Mannheimer Stürmers war am Samstag positiv ausgefallen, der 30-Jährige sofort in häusliche Quarantäne geschickt worden. „Ihm geht es soweit gut“, erklärte Pressesprecher Adrian Parejo auf Nachfrage dieser Redaktion. Die Adler stünden mit dem Gesundheitsamt in ständigem Kontakt, um das weitere Vorgehen zu besprechen. „Alle anderen getesteten Spieler sind negativ getestet worden“, so Parejo.

Daher konnte auch das Heimspiel der Blau-Weiß-Roten gegen die Nürnberg Ice Tigers am Sonntagmittag wie geplant ausgetragen werden. Dabei tat sich der Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga gegen die Franken sehr schwer. Die Adler gewannen mit 3:2 nach Penaltyschießen. Trainer Pavel Gross sprach von schwierigen Umständen für seine Mannschaft, mit denen man nicht gerechnet habe. Deshalb sei er sehr froh über den Sieg. jako