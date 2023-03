Pflanzung läuft auf Hochtouren

Mannheim. Ein buntes Potpourri aus Frühlingsblumen soll die Besucherinnen und Besucher gleich zu Beginn der Mannheimer Bundesgartenschau (Buga) begeistern. Daher arbeitet das Gärtner-Team auf dem Spinelli-Gelände derzeit auf Hochtouren. Denn 217 000 Pflanzen sollen bis Ende März eingepflanzt werden.

Beete mit einer Größe von insgesamt 8700 Quadratmetern sind dort für den mit den Jahreszeiten wechselnden Blumenschmuck vorgesehen. Die Planerinnen, die das Konzept dafür entworfen haben, wollen sich mit der Gestaltung den vier Leitthemen der Buga nähern. Diese sind Klima, Energie, Umwelt und Nahrung.

Die Frühjahrsblüher, die jetzt in die Erde kommen, werden in den Beeten durch Zwiebelblumen ergänzt, darunter 200 000 Tulpen, die bereits im Spätjahr gesteckt wurden.

Dazu kommen Blattschmuckpflanzen, Gräser und Kräuter, die auch dann in den Beeten bleiben, wenn die Frühlings- der Sommerbepflanzung weicht. Wie die Gärtnerische Leiterin, Lydia Frotscher, erklärt, solle damit auch dem Konzept einer nachhaltigen Bundesgartenschau Rechnung getragen werden. Die Buga startet am 14. April. off