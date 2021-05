Neue Staus an Konrad-Adenauer-Brücke

Mannheim. Wer von Mannheim aus auf die Konrad-Adenauer-Brücke fahren möchte, braucht derzeit viel Geduld: Wegen Erneuerungen und Reparaturen an drei kleineren Überführungen im Verlauf der Zufahrtsrampen stehen bis Ende Oktober Bauarbeiten an.

Der Austausch von Übergangskonstruktionen, die Erneuerung des Asphaltbelags sowie von Geländern, Leitplanken und Schrammborden kosten rund drei Millionen Euro. Dies teilte der leitende Brückeningenieur aus der Mannheimer Stadtverwaltung, Alex Stork, mit.

Voll gesperrt bis zum 6. August bleibt demnach die Brückenauffahrt von der Südtangente am Mannheimer Hauptbahnhof aus. In der Gegenrichtung (Parkring zur Südtangente) ist nur eine von zwei Fahrspuren nutzbar, was die Zufahrt zur Brücke ebenfalls beeinträchtig.

Durch die Sperrungen am Kopf der Adenauer-Brücke staut sich der Autoverkehr auf dem Parkring in beiden Richtungen, wodurch auch die Zu- und Abfahrt von der Kurt-Schumacher-Brücke erschwert wird. Nach Angaben der Stadt wird voraussichtlich im kommenden Jahr der Rostschutz an der Adenauer-Brücke erneuert. lang

