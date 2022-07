Neue Nutzung für Parkplätze

Mannheim. Die Stadt Mannheim will dauerhaft ermöglichen, Parkplätze am Straßenrand für Außengastronomie oder andere Zwecke zu nutzen. Die sogenannten Parklets sollen sowohl im Zentrum als auch in den Vororten unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sein. Während der Corona-Pandemie haben einige Restaurants und Cafés diese Möglichkeit bereits genutzt, um Sitzmöglichkeiten an der frischen Luft zu schaffen. Das ging bisher eher unbürokratisch, nun hat die Verwaltung einen 26-seitigen Regelkatalog aufgestellt. Damit wird sich an diesem Donnerstag der Umwelt- und Technikausschuss befassen. Die endgültige Entscheidung trifft dann der Gemeinderat am 26. Juli. sma

