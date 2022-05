Musik erklingt auf fünf Bühnen

Mannheim. Drei Tage, fünf Bühnen, ein Kinderfest und ein Kunsthandwerkermarkt – das ist das Mannheimer Stadtfest, das vom 27. bis 29. Mai in der Innenstadt stattfindet. Zwei Jahre musste es wegen der Corona-Pandemie ausfallen, nun steigt die Großveranstaltung zum 30. Mal.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dazu werden die Planken zwischen dem Wasserturm und dem Paradeplatz für den Stadtbahnverkehr gesperrt und Platz für 65 Getränke- und Essensstände ebenso wie für Stelzenwesen und Straßenkünstler geschaffen. Auf den Bühnen treten Musiker der Popakademie auf, außerdem regionale Kultbands und bekannte Namen, etwa Just for fun, Chris Cosmo, Gringo Mayer oder die Schlagerpiraten, dazu Vertreter der freien Kulturszene, der Freilichtbühne, der Oper und auch erstmals vom Schauspiel des Nationaltheaters. Damit gilt das Stadtfest als größte Open-Air-Veranstaltung der Region. Das Angebot ist so vielfältig wie vor der Pandemie, obwohl die Vorbereitungszeit wegen der lange geltenden Corona-Regeln für das Team der städtischen Tochtergesellschaft Event und Promotion extrem kurz war. pwr