Live-Eklat in den Schlagzeilen

Mannheim. Die CDU Mannheim hat bei ihrem Kreisparteitag am Freitagabend einen neuen Kreisvorsitzenden gewählt – die Schlagzeilen bundesweit beherrschte am Wochenende allerdings der Eklat um CDU-Stadtrat Thomas Hornung. Er hatte während der Veranstaltung eine Live-Schalte eines Fernsehteams des Südwestrundfunks im hinteren Teil des Saals derart gestört, dass Reporterin Natalie Akbari den Beitrag für die Sendung „SWR Aktuell Baden-Württemberg“ abbrechen musste.

Hornung sagte dieser Redaktion am Samstag, es sei eine Unverschämtheit und eine Missachtung journalistischer Sorgfaltspflicht, den Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden Katharina Funck ausgerechnet mit einem Interview mit Kritiker Heinrich Braun derart zu stören. „Damit hat der SWR gezeigt, dass er an der Darstellung derer, die in der Kritik stehen, kein Interesse hat“, sagte Hornung. Der Stadtrat gesteht den Fehler ein, sich habe provozieren zu lassen. Einen Abbruch des Interviews habe er nicht erreichen wollen, gleichwohl bereue er den Eingriff nicht.

Hornung sagte weiter, nicht er habe den Vorfall produziert, sondern der SWR. „Ich erkenne beim Sender und der Redakteurin keine Selbstkritik im Sinne der Sache“, so der ehemalige Büroleiter von Nikolas Löbel.

Der SWR wehrte sich gegen Hornungs Vorwürfe. Der Platz im hinteren Teil der Kulturhalle Feudenheim sei der Reporterin von der CDU Mannheim zugewiesen worden. „Das Verhalten eines Mannheimer CDU-Stadtrats offenbart ein Verständnis von Pressearbeit, das mit der grundgesetzlich verbrieften Freiheit der Berichterstattung nicht vereinbar ist“, sagte SWR-Chefredakteur Fritz Frey der dpa.

„Sehr unangenehme Situation“

SWR-Reporterin Akbari erklärte in einer späteren Einblendung aus Mannheim, sie habe nach Hornungs Einwurf nicht mehr ausgewogen berichten können. „Das war tatsächlich eine sehr, sehr unangenehme Situation“, beschrieb sie die Momente des Streits.

Unterdessen haben am Wochenende erste CDU-Politiker Hornungs Parteiaustritt gefordert, so die CDU-Landtagsabgeordneten Tim Bückner aus Schwäbisch Gmünd und Winfried Mack aus Aalen.

Beim CDU-Kreisparteitag wurde der alte Kreisvorstand entlastet und das bisherige Vorstandsmitglied Christian Hötting zum neuen Vorsitzenden gewählt. Hornungs Auftreten entspreche nicht der Haltung der CDU, sagte der neue Chef der CDU Mannheim. (mit dpa)