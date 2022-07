Kretschmann als Schirmherr für Special Olympics

Stuttgart/ Mannheim. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Schirmherrschaft über die in Mannheim stattfindenden Landessommerspiele Special Olympics übernommen. Das teilte das Organisationsteam von Special Olympics am Samstag mit. „Dadurch erfahren die weltweite Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, ihr Landesverband, vor allem aber der Weg der Inklusion durch Sport eine große Wertschätzung“, heißt es in der Mitteilung der Organisatoren.

Die regelmäßig ausgetragenen Landeswettbewerbe finden in diesem Jahr vom Mittwoch, 13. Juli, bis Samstag, 16. Juli, an verschiedenen Sportstätten in Mannheim statt. Ursprünglich waren die Spiele für 2021 geplant gewesen, mussten aber wegen der Corona-Pandemie auf dieses Jahr verschoben werden.

Zahlreiche Athletinnen und Athleten befinden sich derweil in den letzten Vorbereitungen auf die Spiele. Besonders freuen sich die hiesigen Sportler, dass sie vor Freunden, Bekannten und Familien mit Heimvorteil antreten können, wie einige Athleten dieser Redaktion sagten.

An zwölf Sportstätten

Insgesamt verteilen sich die Wettbewerbe auf zwölf unterschiedliche Orte im Stadtgebiet. Die Bandbreite geht von der Bertha-Benz-Halle über das Michael-Hoffmann-Stadion und das Gelände des Reitervereins bis zum Hallenbad in Neckarau sowie dem Sommerbad im Stollenwörthweiher. see/sma