Hotel wird Pflegeheim

Mannheim. In Mannheim bleibt das erste Hotel als Folge des drastischen Einbruchs der Übernachtungszahlen in der Pandemie dauerhaft geschlossen. Die Diringer & Scheidel-Unternehmensgruppe will ihr Steubenhof Hotel, das 2001 im Niederfeld eröffnet wurde, bis Mitte 2022 für vier Millionen Euro zum Pflegeheim umbauen. Nach 20 Jahren hätten in dem Haus Investitionen angestanden, hieß es. Angesichts des wachsenden Wettbewerbs in der Mannheimer Hotellerie, wo es vor Corona zahlreiche Neueröffnungen gab, sei aber nicht sicher, ob sich die Aufwendungen lohnten. Dagegen gebe es eine wachsende Nachfrage nach Pflegeeinrichtungen. pwr

