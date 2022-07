Guter Start für SV Waldhof

Mannheim. Nach dem Auftaktsieg in der 3. Liga geht der SV Waldhof mit Rückenwind ins Duell der ersten Runde im DFB-Pokal mit Zweitligist Holstein Kiel (Sonntag, 18 Uhr). Am Samstag bezwangen die Mannheimer bei der Pflichtspiel-Premiere von Trainer Christian Neidhart Viktoria Köln verdient mit 3:1 (0:0). Die Tore für den SVW erzielten Baris Ekincier (64.), Gerrit Gohlke (86.) und Dominik Kother (90.+2), zum zwischenzeitlichen 1:1 für Köln traf Youssef Amyn (73.). „Wir sollten den Sieg nicht zu hoch hängen. Aber wir sind rundum zufrieden, dass wir gut in die Saison gekommen sind“, sagte Neidhart nach seinem gelungenen Debüt. „Jetzt können wir lockerer in die Pokalwoche gehen.“ alex

