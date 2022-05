Gegen das „Tabu Menstruation“

Mannheim. Am Mannheimer Moll-Gymnasium bietet der Förderverein in Zusammenarbeit mit Schülerinnen neuerdings gratis Periodenprodukte an. Das Projekt sei das erste dieser Art an einer Mannheimer Schule, so die Initiatoren. Wer seine Periodenartikel vergessen habe oder „sich vielleicht auch keine leisten kann“ findet einen kleinen Spender vor, den der Hausmeister der Schule seit kurzem montiert hat. Ziel sei es, nicht nur zu ermöglichen, „Scham abzubauen und Periodenarmut zu entgegnen“, so der Verein. „Wir setzen uns damit auch aktiv für ein gleichberechtigtes Mit- und Füreinander an unserer Schule ein.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Schottland etwa sind Schulen und Unis schon seit einiger Zeit verpflichtet, Tampons und Binden kostenlos auf dem WC anzubieten. In Deutschland wird die Thematik seit einiger Zeit debattiert. So stattet die Stadt Landau ihre weiterführenden Schulen und Einrichtungen der offenen Jugendarbeit seit Anfang des Jahres mit kostenfreien Menstruationsprodukten aus. In Heidelberg und Karlsruhe laufen Versuchsprojekte an einzelnen Piloteinrichtungen. In Mannheim wurde ein Antrag der Fraktion LI.PAR.Tie im Gemeinderat bisher abgelehnt: Die Verwaltung sah Vandalismusgefahr. see